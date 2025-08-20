Samsung'un Solve for Tomorrow Programı'nda 30 Proje İkinci Tura Yükseldi

Samsung'un Habitat Derneği iş birliğiyle Türkiye'de yürüttüğü Solve for Tomorrow programının ilk turu sonunda 30 proje ikinci tura yükseldi.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, Samsung'un küresel ölçekte yürüttüğü Samsung Solve for Tomorrow programı, bu yıl dünyanın dört bir yanından gençleri bir araya getirerek küresel bir sorun çözme topluluğu oluşturmayı hedefliyor.

Küreselde 2010'dan bu yana 68 ülkeden 3 milyon öğrencinin başvurduğu program, 2021 yılından bu yana Habitat Derneği işbirliğiyle Türkiye'de de düzenleniyor. 8-12'nci sınıf öğrencilerinin katılabildiği programın bu yılki dördüncü dönemine, Türkiye'nin her bölgesinden yüzlerce öğrenci projeleriyle başvurdu.

Programın ilk turunda başvuru yapan yüzlerce proje arasından 30 proje seçildi. Programa başvuran öğrenci sayısında geçen döneme göre yüzde 40, proje sayısında ise yüzde 60 oranında artış yaşandı.

Öğrencilerin fen-teknoloji-mühendislik-matematik (STEM) becerilerini artırmayı ve bu becerilerle küresel sorunlara yenilikçi çözümler üretmelerini hedefleyen programın ikinci turunda, Türkiye'yi bölgesel olarak temsil edecek 4 proje seçilecek.

Ekiplere eğitim ve mentörlük desteği

Programın bu seneki temaları "Teknoloji ile Sosyal Sürdürülebilirlik", "Teknoloji ile Çevresel Sürdürülebilirlik" ve "Spor ve Teknoloji Aracılığı ile Toplumsal Sorunlara Çözüm" olarak belirlendi.

Samsung Solve for Tomorrow programı, pek çok etaptan oluşuyor. Programda üst tura çıkan 30 takıma, Samsung'un küresel eğitim müfredatında yer alan "Tasarım Odaklı Düşünme" eğitimi verildi. Empati kurma, problemi tanımlama, fikir geliştirme, prototip oluşturma ve test etme gibi 5 adımlık bir süreçten oluşan atölyelerde verilen eğitimle, öğrencilerin yaratıcı ve pratik fikirler geliştirmesine destek olunuyor. Program kapsamında, bugüne dek 6 bin 625 öğrenci bu eğitimden faydalandı.

İlk tur sonunda seçilen takımlara Samsung ve Habitat Derneği tarafından mentörlük desteğinin yanı sıra "İletişim ve Sunum Teknikleri" gibi eğitimlerle yetkinliklerini ve kendilerini ifade etme becerilerini geliştirmesi sağlanacak.

Program kapsamında öğrenciler en az 2, en fazla 4 kişilik gruplar halinde daha sürdürülebilir bir dünya için projeler üreterek deneyimlerini bölgesel ve küresel çapta tanıtma imkanına sahip olacak. Programın ikinci turunda seçilecek 4 takım, hazırladıkları projelerle öncelikle Orta Doğu ve Kuzey Afrika (MENA), Bağımsız Devletler Topluluğu (BDT) ve Güney Asya bölgeleri özelinde bölgesel yarışmalara katılacak. Bu yarışmaların sonucunda 8 bölgeden toplam 20 proje ise global finale kalmaya hak kazanacak. En iyi performansı gösteren ekipler, projelerini küresel sahnelerde sergileyebilmek ve sosyal etkilerini artırabilmek için Küresel Elçi Programı'na seçilecek.

Başarılı proje sahipleri, Kış Olimpiyatları'nda Samsung elçisi olacak

Global değerlendirme sonucunda seçilen 10 projenin takım liderleri, Milano Cortina 2026 Kış Olimpiyatları'na "Samsung Solve for Tomorrow Elçisi" olarak katılarak ülkelerini temsil edecek. Yenilikçi fikirlerini projeye dökerek Samsung'un geniş ekosisteminin birikim ve uzmanlığından faydalanacak öğrencilere, ayrıca uluslararası bir sertifika da verilecek.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Samsung Electronics Türkiye Kurumsal Pazarlama Kıdemli Direktörü Erkan Yıldırım, 15 yıl önce hayata geçirdikleri Solve for Tomorrow programını zaman içinde geliştirerek ve 68 ülkede uygulanmasını sağlayarak dünyanın önde gelen küresel vatandaşlık programlarından biri haline getirdiklerini belirtti.

Dünyanın her yerinde yenilikçi fikirleri desteklerken, Türk gençlerinin bu alandaki potansiyelinin de farkında olduklarını vurgulayan Yıldırım, "Gelecek neslin teknoloji odaklı bir gelecekte gelişmeye hazır olmasını sağlamaya kararlıyız. Habitat Derneği'nin katkısıyla, Türkiye'nin birçok bölgesinden genci, herkes için daha iyi bir gezegeni teknolojik yeniliklerle inşa edebilmesi için eğitimle desteklemeye devam ediyoruz." ifadelerini kullandı.