Samsung'dan Dubai'de Yapay Zeka ile Akıllı Ev Deneyimi

Samsung Electronics MENA, Birleşik Arap Emirlikleri'nin Dubai kentinde düzenlediği "AI Home Experience" ile yapay zekaya sahip ürünlerinin evlerdeki kullanım alanlarının çeşitliliğini gösterdi.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, etkinlik kapsamında Samsung'un "Future Living, Now" vizyonunu sergilemek amacıyla tasarlanan bir evde konuklar, üç gün boyunca ağırlandı.

Durağan bir sergi yerine anlatıma dayalı bir yolculuk yaşatmak amacıyla tasarlanan "AI Home"da ziyaretçiler, farklı odalar, temalar ve zamanlarda Samsung'un Bespoke AI, Vision AI, Galaxy AI ve SmartThings'ten oluşan birleşik ekosisteminin nasıl bir arada çalıştığını deneyimledi.

Etkinlik boyunca MENA (Orta Doğu ve Kuzey Afrika) bölgesinin içerik üreticilerini, önemli fikir liderlerini, oyuncuları ve iş ortaklarını ağırlayan Samsung, AI Home'un tasarım, teknoloji ve yaşam tarzını konuklara tanıttı.

Etkinlik, Samsung'un yapay zeka destekli inovasyonlarının modern yaşama nasıl uyum sağladığını anlatan beş alanda bir yolculuk şeklinde gerçekleşti.

Evin salonunda kullanılan Vision AI teknolojisi, eğlenceyi kişiselleştirilmiş bir gösteriye dönüştürmeyi amaçladı. Kırmızı oda ise SmartThings ve Galaxy AI ile dinlendirici bir uyku için optimize edilen dinlenme mekanı haline geldi.

Evin spor odası, Galaxy AI'nın koçluk yetenekleriyle desteklenen kişiye özel bir fitness deneyimi sunarken, mutfakta da Bespoke AI'ın günlük işleri zahmetsiz rutinlere dönüştürme yeteneği sergilendi. Oyun odası ise son teknoloji ekranlar ve cihazlar aracılığıyla oyunseverlere sunuldu.

Söz konusu alanlar bir araya gelerek, teknolojinin yaşamın her alanını ileri taşımayı amaçlayan bir geleceğin tasvirini oluşturdu.

Çeşitli etkinlikler düzenlendi

Etkinlikte, "Yapay Zekayla Evlerin Geleceğini Tasarlamak" temalı teknoloji forumu da gerçekleşti. ITP Media Editörü Justin Harper ile yaşam tarzı mimarı ve girişimci Marmar Alhilali'yi bir araya getiren organizasyon, tasarım ile teknolojiyi kesiştirdi.

Yaba'nın kurucusu Şef Shaheen ise Galaxy AI ve Bespoke AI'nın desteğiyle hazırladığı deneysel Orta Doğu mutfağı lezzetleriyle konuklara sunum yaptı.

Samsung, içerik üreticilerini geliştirmek hedefiyle Meta işbirliğiyle "Creators Workshop" da düzenledi. Katılımcılar, ödüller kazanmak için "AI Home" alanında içerik fikirleri üretti.

AI Home Experience etkinliği, bölgenin en iyi oyuncularının Samsung cep telefonları ve televizyonlarında yarışarak katıldığı "Battle of the Best FC26" adlı oyun turnuvasıyla tamamlandı.

"Akıllı evlerin gerçeğe dönüştüğünü keşfettik"

Açıklamada görüşlerine yer verilen Samsung Electronics MENA Bölgesi Pazarlama ve Online İş Birimi Başkan Yardımcısı Omar Saheb, Dubai'de düzenlenen etkinliğin, teknolojilerin tanıtıldığı fuarlardan daha fazlasını sunduğunu vurguladı.

Etkinlikte, teknolojilerini sergilemenin yanı sıra bölgenin üretken ve canlı ortamıyla inovasyona dikkati çektiklerine değinen Saheb, şunları kaydetti:

"Bu üç gün boyunca, bölgedeki en iyi içerik üreticilerini, önemli fikir liderlerini ve stratejik ortakları bir araya getirdik ve artık bize uzak bir kavram olmayan akıllı evlerin gerçeğe dönüştüğünü keşfettik. Etkinliği, Samsung'un modern evlerin benzersiz ihtiyaçlarına ve beklentilerine uygun olarak, 'işbirliklerini teşvik etme ve bağlantılı yaşamda anlamlı ilerlemeler sağlama' vizyonuyla uyumlu bir şekilde gerçekleştirdik. Evlerin sadece akıllı değil, aynı zamanda son derece kişiselleştirilmiş, sürdürülebilir ve ilham verici mekanlara dönüştüğü bir geleceği birlikte şekillendiriyoruz."