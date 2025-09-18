Samsun Yurt Savunma, Londra'daki DSEI 2025 Fuarı'nda Yeni Silah Sistemlerini Tanıttı

Samsun Yurt Savunma (SYS Grup), Birleşik Krallık'ın başkenti Londra'da düzenlenen Uluslararası Savunma ve Güvenlik Ekipmanları Fuarı'nda (DSEI 2025) hafif ve orta kalibre silah sistemlerini tanıttı.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, SYS Grup ve bağlı şirketleri, ileri teknolojiye dayalı çözümleriyle uluslararası alandaki başarılarını genişletiyor.

Türk güvenlik güçlerinin hafif ve orta kalibre silah sistemlerindeki ihtiyaçlarını karşılayan grup, bu alandaki birikimini uluslararası pazarlara da taşıyor. Grup şirketleri, güncel güvenlik gereksinimlerine yönelik geliştirdiği teknolojiler sayesinde ürünlerinin kullanıldığı ülke ve kullanıcı sayısı artıyor.

Hali hazırda 70'ten fazla ülkede kullanılan ürünleriyle öne çıkan SYS Grup, CANiK, AEI Systems ve UNIROBOTICS markalarıyla fuarda yer aldı. Global platform üreticileri, sergiledikleri kara ve deniz araçlarında şirketin silah ve kule sistemlerini tercih etti.

Fuara 60'a yakın ülkeden 1700'ün üzerinde firmanın katılım gösterdi. Global platform üreticileri ürünlerini tanıtırken SYS Grup şirketlerinin silah ve kule sistemlerini tercih etti.

Başta Avrupa olmak üzere dünyanın her noktasındaki ihtiyaçları karşılamak için güvenilir bir çözüm ortağı olduğunu vurgulayan SYS Grup, şirketlerinden aldığı güçle yeni işbirlikleri ve ihracat fırsatları için önemli adımlar attı.

30x113 mm orta kalibre topa yoğun ilgi

Birleşik Krallık merkezli AEI Systems, dünyada 30x113 milimetre top üreten üç firmadan biri olarak fuarda dikkati çekti. AEI Systems ve UNIROBOTICS işbirliğiyle geliştirilen düşük geri tepmeli orta kalibre top ve bu topa entegre uzaktan kumandalı atış kontrol sistemi, farklı ülkelerden yoğun talep gördü. Bu sistemin Birleşik Krallık'ta 4x4 kara araçlara Boxer zırhlı muharebe araçlarına entegre edilmesi için çalışmalar sürüyor.

SYS Grup, CANiK ile hafif silah pazarında uluslararası pazarlardaki üstün başarısını orta kalibreye taşırken, ülkelerin güvenlik ihtiyaçlarını karşılamaya yönelik olarak yeni sorumluluklar almayı hedefliyor.

UNIROBOTICS'in uzaktan kumandalı silah sistemleri, grubun ağır makineli tüfek ve orta kalibre toplarının operasyonel etkinliğini artırrken, bu sistemler farklı platformlara hızlı ve kolay şekilde entegre edilebiliyor.

"DSEI'da karşılaştığımız bu ilgi, ortaya çıkardığımız ürünlerin ne kadar yerinde olduğunu bir kez daha gösterdi"

Açıklamada görüşlerine yer verilen SYS Grup CANiK Genel Müdürü Cahit Utku Aral da savunma sanayisinin global anlamdaki en önemli vitrinlerinden olan DSEI 2025'te gördükleri ilgiden memnuniyet duyduğunu belirtti.

Aral, fuarda güncel güvenlik ihtiyaçlarına yönelik olarak hazırlanan en yeni ve gelişmiş çözümlerin ortaya konulduğuna dikkati çekerek, şunları kaydetti:

"Böyle bakıldığında savunma sanayisindeki teknoloji geliştirme yarışının en somut yansımalarının görüldüğü DSEI'da karşılaştığımız bu ilgi, son dönemde yaptığımız stratejik yatırımların ve ortaya çıkardığımız ürünlerin ne kadar yerinde olduğunu bir kez daha gösterdi. Birleşik Krallık kuvvetleri 30x113mm silahın Boxer araçlarına entegre edileceğini duyurduğu dönemde, söz konusu silaha sahip olan 3 firmadan biri olmak, yaptığımız hamlelerin doğruluğunu teyit eder bir durum ortaya koydu."

Fuarda daha önce ürünleri tercih eden kullanıcıların bunlara yenilerini eklemek konusundaki isteklerini ortaya koyduklarını aktaran Aral, bunun yanında Ukrayna'ya sınırı bulunan SAFE bütçesinden pay alacak yeni kullanıcılarla da gelecek dönemde neler yapabileceklerini konuştuklarını ve somut işbirliklerine kapı araladıklarını kaydetti.

Aral, "DSEI'daki bu kazanımlar global pazarlardaki büyümemizi destekleyecek. Bu sayede Türk savunma sanayiini yurt dışında en iyi şekilde temsil etme iddiamızı da güçlendireceğiz." ifadesini kullandı.