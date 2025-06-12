Samsun Yakakent'te 369'uncu Organize Sanayi Bölgesi Kuruldu

Bakan Kacır 369'uncu OSB'nin Samsun Yakakent'te kurulduğunu duyurdu

İSTANBUL - Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, "Su ürünlerinde yenilikçi üretimi, yüksek verimliliği ve dış pazarlara erişimi güçlendirmek üzere kuruluşunu gerçekleştirdiğimiz Samsun Yakakent Su Ürünleri İşleme İhtisas Organize Sanayi Bölgesinin müjdesini sizlerle paylaşmak istiyorum. 369'uncu Organize Sanayi Bölgemiz ülkemize ve milletimize hayırlı, uğurlu olsun" dedi.

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, İstanbul Ticaret Odası Haziran ayı olağan toplantısına katıldı. Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır burada yaptığı konuşmada, Samsun Yakakent Su Ürünleri İşleme İhtisas Organize Sanayi Bölgesi'nin kurulduğunu açıkladı. Kacır, söz konusu bölgenin Türkiye'nin 369'uncu organize sanayi bölgesi olduğunu bildirdi. Bakan Kacır son 23 yılda Türkiye'nin sanayi ve teknoloji alanında önemli atılımlar gerçekleştirdiğini de ekledi.

Son 23 yılda yapılan yatırımlar ile Türkiye'nin önemli bir üretim üssü haline geldiğini belirten Kacır, "Son 23 yılda tesis ettiğimiz siyasi ve ekonomik istikrar, Ar-Ge'yi ve yüksek katma değerli üretimi önceleyen yaklaşım ve nitelikli insan kaynağına yaptığımız yatırım; dünyayı etkisi altına alan değişim rüzgarını başarılı şekilde göğüslememizi sağladı. Ülkemizi küresel üretimin merkez üsleri arasına taşıdı" diye konuştu.

"Sanayide çalışan sayısı 6 milyon 700 bin kişiye çıktı"

Sanayide çalışan sayısına ilişkin de bilgi veren Kacır, "Sanayide çalışan sayımızı 3 milyon 900 binden 6 milyon 700 bine çıkardık. İmalat sanayii katma değerinde dünyadaki payımızı ikiye katladık. Üretim kabiliyetlerimizle, pandemi sonrasındaki küresel tedarik zincirlerinin yeniden şekillenme sürecini başarılı şekilde değerlendirdik. Büyük bir rekabet avantajı elde ettik. Türkiye artık Çin'den sonra, Orta Avrupa'ya kadar uzanan geniş kuşakta, en fazla çeşit ürünü rekabetçi şekilde en fazla ülkeye ihraç edebilen ülkedir. Üretim gücüyle küresel tedarik zincirlerinin güvenilir halkasıdır. Hızlı ve istikrarlı büyüyen Ar-Ge ve inovasyon ekosistemimizle, yüksek teknolojili sektörler öne çıkıyor" ifadelerini kullandı.

Ar-Ge'ye yapılan yatırımlardan da bahseden Kacır, "Yıllık 1,2 milyar dolardan 16 milyar dolara yükselttiğimiz Ar-Ge harcamalarımızın 3'de 2'si, özel sektör firmalarımız tarafından gerçekleştiriliyor. Ar-Ge'ye yaptığımız yatırımın milli gelirimizdeki payı, gelişmiş ülkeler seviyesine ulaştı. Elbette bu kazanımları kalıcı hale getirecek ve Türkiye'nin küresel değer zincirlerindeki konumunu daha da sağlamlaştıracak olan; yüksek teknolojili, katma değerli, rekabetçi ve sürdürülebilir bir üretim modelidir. Bu doğrultuda, destek enstrümanlarımızı sanayicimizin ihtiyaçlarına ve koşullara uygun olarak sürekli güncelliyor, devreye alıyoruz" dedi.

Bakan Kacır, "Sosyo-Ekonomik Gelişmişlik Endeksi doğrultusunda istihdam teşviklerini 6 bölgede kademeli olarak uygulayacağız. İl merkezlerinden ciddi düzeyde daha az gelişmiş olan 289 ilçeye, bir ileri bölge teşviki sunarak, kalkınma ve refahı tüm ülkeye daha hızlı yayacağız. 6. Bölge illeri, depremden çok yoğun etkilenen 65 ilçe ve Cazibe Merkezleri programındaki iller, en üst düzey istihdam teşviklerinden yararlanan yerler olacak. Buralardaki OSB'lerde çalışanların SGK primi işveren paylarını 14 yıl, çalışan paylarını 10 yıl Bakanlığımız karşılayacak" sözlerini ifade etti.

Yeni OSB'nin duyurusunu da yapan Bakan Kacır, "OSB'lerde ve Endüstri Bölgelerinde gerçekleşen yatırımlara bir üst bölge illerinde uyguladığımız daha ileri teşvikleri sunarak planlı sanayileşmeyi destekleyeceğiz. Bu vesileyle; su ürünlerinde yenilikçi üretimi, yüksek verimliliği ve dış pazarlara erişimi güçlendirmek üzere kuruluşunu gerçekleştirdiğimiz Samsun Yakakent Su Ürünleri İşleme İhtisas Organize Sanayi Bölgesinin müjdesini sizlerle paylaşmak istiyorum. 369'uncu Organize Sanayi Bölgemiz ülkemize ve milletimize hayırlı, uğurlu olsun" şeklinde konuştu.