Samsun Valiliği'nde Yeni OSB Toplantısı Yapıldı

Samsun Valiliği'nde gerçekleştirilen toplantıda, Yeni Organize Sanayi Bölgesi (OSB) ile ilgili çalışmalar değerlendirildi. Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir, Yeni OSB'nin Türkiye'nin en modern ve örnek OSB'lerinden biri olması için çalıştıklarını belirtti.

Samsun Valiliği'nde Yeni Organize Sanayi Bölgesi ( Osb ) ile ilgili bir toplantı yapıldı.

Yeni OSB Yönetim Kurulu toplantısı Samsun Valisi Orhan Tavlı başkanlığında gerçekleştirildi. Toplantıya katılan Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir yaptığı paylaşımda, "Yeni OSB'nin Türkiye'nin en modern ve örnek OSB'lerinden biri olması için el birliği ile çalışıyoruz" dedi.

Toplantıya Tekkeköy Belediye Başkanı Hasan Togar ile Samsun Ticaret ve Sanayi Odası (TSO) Yönetim Kurulu Başkanı Salih Zeki Murzioğlu da katıldı. - SAMSUN