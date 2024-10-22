Samsun'un Kalkınmasında Otomotiv Fabrikası ve BAYKAR Teknoloji Yatırımları

Samsun Ticaret ve Sanayi Odası (TSO) Yönetim Kurulu Başkanı Salih Zeki Murzioğlu, Samsun'un gündeminde olan otomotiv fabrikası ve BAYKAR Teknoloji'nin yatırımlarının sadece Samsun'un kalkınmasına değil çevre hinterlanda da çok ciddi ivme kazandıracağını söyledi.

Samsun TSO Ekim Ayı Alağan Meclis Toplantısı, Meclis Başkanı Haluk Akyüz başkanlığında gerçekleştirildi. Samsun TSO Yönetim Kurulu Başkanı Salih Zeki Murzioğlu, iki toplantı arasında yürüttükleri çalışmalar hakkında meclis üyelerini bilgilendirdi. Başkan Salih Zeki Murzioğlu, Samsun'un gündeminde olan otomotiv fabrikası ve BAYKAR Teknoloji'nin yatırımları ile ilgili de değerlendirmede bulundu.

Göreve geldikleri günden itibaren her platformda Samsun'un potansiyelini dile getirdiklerini belirten Murzioğlu, "Ekim ayı şehrimiz adına anlamlı kazanımlar elde ettiğimiz, tarihte belki de bir dönüm noktası olarak yer alacak bir ay olarak kaydedildi. Bizler her platformda şehrimizin potansiyel olarak sahip olduğu üstünlükleri vurgulayarak aktarmaya çalışıyoruz. Gerek üretim imkanları altyapısı gerek insan kaynakları geliştirme imkanlarımız gerekse belki de bir yatırımı çekme konusunda oldukça bağlayıcı bir husus olan yaşanabilir bir şehir olmamız hasebiyle çok güçlü argümanlara sahibiz. Potansiyelimizin ne kadar büyük olduğu, şehrin ihtiyacının ne olduğunu doğru anlatma konusunda hep ısrarcı olduk" dedi.

"BAYKAR Teknoloji, yatırım için Samsun'a geliyor"

Meşakkatli bir süreçten sonra şehre kazandırılan Yeni OSB ile birlikte Samsun'un çok ciddi anlamda kalkınma ivmesi yakalayacağına inandıklarını ifade eden Murzioğlu, "Bu şehrin sanayisinin büyümesi, istihdam alanı oluşturmak ve ihracatı artırmak için sanayi alanına ihtiyacımız var dedik. Yeni OSB bu ısrarlı anlatımın, her platformda bıkmadan defaatle anlatmamızın bir sonucu olarak karşılığını buldu, tahsis süreçleri başladı. Yıllardır bu şehrin otomotiv endüstrisine yönelik önemli bir imalat kapasitesine ve uyumlanma yeteneğine sahip olduğumuzu söyledik, yeri geldi kapıyı çaldık bire bir anlattık. Otomotiv yatırımı konusu Türkiye'nin gündemine her geldiğinde Samsun, aday şehirlerarasında yer aldı. Umuyorum bu gayretimiz de nihayete erecektir. Bununla birlikte ülkemizin iftihar duyduğu, Türkiye'nin ilk milli İHA ve SİHA'larını geliştiren teknoloji şirketi BAYKAR Teknoloji, yatırım için Samsun'a geliyor. Samsun'da iş ortaklığına giden BAYKAR Teknoloji'nin bu ortaklık haricinde de şehrimize yatırım yapacaklarına inanıyoruz, biliyoruz. Bu iki kıymetli markanın lokomotif etkisi oluşturacağı aşikardır. Şehrimiz ve hinterlandı da bu vesileyle; kalkınmada çok ciddi bir ivme yakalayacaktır. Güçlü Samsun, Güçlü Türkiye idealimize verilen emeklerin karşılığını almak çok kıymetli. Camiamıza, şehrimize, ülkemize hayırlı uğurlu olsun. Şehrimizin kalkınması adına elini taşın altına koyan herkesten Allah razı olsun" diye konuştu.

"İhracat arttı"

Kentin ihracat rakamları hakkında da meclisi bilgilendiren Murzioğlu, "2023 yılının ilk dokuz ayında Samsun 1 milyar 203 milyon 24 bin dolarlık ihracat gerçekleştirirken, bu yıl yüzde dört artışla 2024 yılının ilk dokuz ayında 1 milyar 253 milyon 598 bin dolarlık ihracat kaydettik. Aylık bazda ise, Eylül ayı ihracatımız 123 milyon 148 bin dolar olarak gerçekleşmiştir. Bu son yatırım haberlerinin ardından şehrimizin ihracatta bir üst lige çıkacağına olan inancımı ifade etmek istiyorum. Şehrimizin potansiyelinin karşılığını bulacağı yeni dönemece girdi, yakın gelecekte Samsun'u anlatırken ifade edeceğimiz rakamlar çok daha yüksek olacaktır. Elbette yapılacak çok iş, gidilecek çok yol var. Bizler bu bağlamda Samsun Ticaret ve Sanayi Odası olarak gereken katkıyı vermeye, anlatmaya yeni projeler üretmeye devam edeceğiz" şeklinde konuştu.

Meclis, gündem maddelerinin görüşülmesinin ardından sona erdi. - SAMSUN