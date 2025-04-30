Samsun'un İlk Çeyrek İhracatı 392 Milyon Doları Aştı

SAMSUN (İHA) – Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre Samsun'dan yılın ilk 3 ayında toplam 392 milyon 251 bin dolarlık ihracat yapıldı.

TÜİK ile Ticaret Bakanlığı iş birliğiyle genel ticaret sistemi kapsamında üretilen geçici dış ticaret verilerine göre; Türkiye genelinde ihracat 2025 yılı mart ayında, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 3,4 artarak 23 milyar 415 milyon dolar, ithalat yüzde 2,2 artarak 30 milyar 610 milyon dolar olarak gerçekleşti. Samsun'da ise mart ayında ihracat 128 milyon 601 bin dolar, ithalat da 66 milyon 146 bin dolar oldu.

Faaliyet illerine göre ihracat rakamlarına bakıldığında Samsun'da ocak ayında 114,04 milyon dolar, şubatta 149,6 milyon dolar ve martta da 128,6 milyon dolar olmak üzere toplam 392 milyon 251 bin dolarlık ihracat gerçekleşti. İthalatta ise ocakta 135,7 milyon dolar, şubatta 97,1 milyon dolar ve martta da 66,1 milyon dolar olmak üzere toplam 299 milyon 39 bin dolarlık ithalat gerçekleşti.

Öte yandan Samsun'da yılın ilk 3 ayında ihracat, ithalattan 93,2 milyon dolar daha fazla oldu. - SAMSUN