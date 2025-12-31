Haberler

Samsun'dan 11 ayda 1,5 milyar dolarlık ihracat

Samsun'dan 11 ayda 1,5 milyar dolarlık ihracat
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

2025 yılının ilk 11 ayında Samsun'dan 1 milyar 542 milyon 267 bin dolar ihracat yapıldığı, geçen yıla göre 28,1 milyon dolarlık bir artış yaşandığı bildirildi. İthalat ise 55,3 milyon dolar azaldı.

SAMSUN (İHA) – Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) faaliyet illerine göre açıkladığı ihracat verilerine göre, Samsun'dan 2025 yılının 11 ayında 1 milyar 542 milyon 267 bin dolar tutarında ihracat gerçekleştirildi. İlk 11 ayda geçen yıla göre ihracat artarken, ithalat ise azaldı.

TÜİK'in dış ticaret istatistiklerine göre, ülke genelinde kasım ayında genel ticaret sistemine göre ihracat yüzde 1,3 oranında ithalat ise yüzde 2,6 arttı. Aynı dönemde Samsun'da ihracat 107 milyon 651 bin dolar, ithalat ise 102 milyon 174 bin dolar olarak kayıtlara geçti. 11 aylık süreçte Samsun'da ihracat geçen yılın aynı dönemine göre 28,1 milyon dolar artarken, ithalat ise 55,3 milyon dolar azaldı.

İhracat geçen yıla göre arttı

Samsun'da 2025 yılının ilk 11 ayında gerçekleştirilen ihracat 1 milyar 542 milyon 267 bin dolar oldu. Geçen yılın aynı döneminde bu rakam 1 milyar 514 milyon 116 bin dolar olarak gerçekleşmişti. Böylece ihracatta yıllık bazda 28,1 milyon dolarlık artış kaydedildi.

İthalatta düşüş yaşandı

Öte yandan kasım ayında Samsun'da 102 milyon 174 bin dolarlık ithalat yapıldı. 11 aylık dönemde ise toplam ithalat 974 milyon 403 bin dolar olarak gerçekleşti. Bu rakamla birlikte ithalat, geçen yılın aynı dönemine göre 55,3 milyon dolar geriledi. - SAMSUN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ekonomi
Jandarma ve polisten eş zamanlı operasyon! 25 ilde 125 DEAŞ şüphelisi yakalandı

Jandarma ve polisten eş zamanlı operasyon! Çok sayıda gözaltı var
Yılın son bombası patladı! Fenerbahçe seçime gidiyor

Yılın son bombası patladı! Fenerbahçe seçime gidiyor
Yok böyle rekor! Altında bir yıllık kazanç dudak uçuklatıyor

Parasına buna yatıran ihya oldu! Tam 51 kez rekor kırdı
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Starbucks yüzlerce mağazasını kapatma kararı aldı

Türkiye'de de mağazaları var! Kahve devi yüzlerce şubesini kapatıyor
Kargoya bırakılan kaçak sigara paketini polise teslim eden şube müdürü öldürüldü

Paketi fark eder etmez polisi arayınca şubeyi basıp öldürdüler
İş yerine girmek için bekleyen kadına akılalmaz taciz

İş yerine girmek için bekleyen kadına akılalmaz taciz
Galatasaray'ın 22'lik yıldızı Amedspor'a gidiyor

Galatasaray'ın 22'lik yıldızı Amedspor'a gidiyor
Starbucks yüzlerce mağazasını kapatma kararı aldı

Türkiye'de de mağazaları var! Kahve devi yüzlerce şubesini kapatıyor
Fenerbahçe'ye Süper Kupa öncesi çifte müjde

Fenerbahçelileri havalara uçuran haber
İtirafçı olan Mehmet Akif Ersoy tahliye edilecek mi? Savcılık kararını verdi

İtirafçı olan Ersoy tahliye edilecek mi? Savcılık kararını verdi