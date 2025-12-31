Samsun'dan 11 ayda 1,5 milyar dolarlık ihracat

SAMSUN (İHA) – Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) faaliyet illerine göre açıkladığı ihracat verilerine göre, Samsun'dan 2025 yılının 11 ayında 1 milyar 542 milyon 267 bin dolar tutarında ihracat gerçekleştirildi. İlk 11 ayda geçen yıla göre ihracat artarken, ithalat ise azaldı.

TÜİK'in dış ticaret istatistiklerine göre, ülke genelinde kasım ayında genel ticaret sistemine göre ihracat yüzde 1,3 oranında ithalat ise yüzde 2,6 arttı. Aynı dönemde Samsun'da ihracat 107 milyon 651 bin dolar, ithalat ise 102 milyon 174 bin dolar olarak kayıtlara geçti. 11 aylık süreçte Samsun'da ihracat geçen yılın aynı dönemine göre 28,1 milyon dolar artarken, ithalat ise 55,3 milyon dolar azaldı.

İhracat geçen yıla göre arttı

Samsun'da 2025 yılının ilk 11 ayında gerçekleştirilen ihracat 1 milyar 542 milyon 267 bin dolar oldu. Geçen yılın aynı döneminde bu rakam 1 milyar 514 milyon 116 bin dolar olarak gerçekleşmişti. Böylece ihracatta yıllık bazda 28,1 milyon dolarlık artış kaydedildi.

İthalatta düşüş yaşandı

Öte yandan kasım ayında Samsun'da 102 milyon 174 bin dolarlık ithalat yapıldı. 11 aylık dönemde ise toplam ithalat 974 milyon 403 bin dolar olarak gerçekleşti. Bu rakamla birlikte ithalat, geçen yılın aynı dönemine göre 55,3 milyon dolar geriledi. - SAMSUN