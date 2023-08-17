Samsun'un Bafra Ovası'nda Mardar süt mısırı hasadı başladı

Samsun'un Bafra Ovası'nda yetiştirilen ve Türkiye genelinde yoğun talep gören Mardar süt mısırında hasat başladı.

Türkiye genelinde yoğun talep gören Bafra'nın Mardar süt mısırının hasadı Çetinkaya Mahallesi'nde başladı. Çetinkaya Mahallesi'nde hemen her çiftçinin özenle yetiştirdiği meşhur Mardar süt mısırı hasadı 35 derecenin üzerinde hissedilen zorlu hava şartlarında yapılıyor. Tarlada mısırın tanesi 4 liradan alıcı buluyor.

Bu yıl sezonun beklentilerinin altında kaldığını belirten çiftçi Dündar Haspulat, Mardar mısırının dönüme yaklaşık 4 bin mısır verdiğini aktardı. Ürünlerin; Ordu, Rize, Trabzon ve Artvin'e kadar tüm bölgeye gönderildiğini söyleyen Haspulat, Mardar mısırının bu kadar tutulmasının ve lezzetli olmasının kaynağı olarak da bölgenin toprağını ve havasını işaret etti. - SAMSUN