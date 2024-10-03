Üye Girişi
Haberler

Samsun TSO Sigortacılık Birimi Açıldı

Samsun TSO Sigortacılık Birimi Açıldı
Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Samsun Ticaret ve Sanayi Odası bünyesinde kurulan Sigortacılık Birimi, Sigortacılık Haftası etkinlikleri çerçevesinde yapılan bir törenle hizmete girdi. Oda Başkanı Salih Zeki Murzioğlu, sigortacılık sektörünün gelişimi için önemli adımlar atıldığını vurguladı.

Samsun Ticaret ve Sanayi Odası (TSO) çatısı altında kurulan "Sigortacılık Birimi", Sigortacılık Haftası etkinlikleri çerçevesinde düzenlenen törenle hizmete açıldı.

Samsun'da sigorta acentelerine hizmet vermek amacıyla Samsun TSO çatısı altında kurulan "Sigortacılık Birimi" için açılış töreni düzenlendi. Sigortacılık Haftası'nda yapılan açılış törenine Samsun TSO Yönetim Kurulu Başkanı Salih Zeki Murzioğlu, 31'inci gruptan sigorta acentelerini temsilen oda meclisinde bulunan Meclis Üyeleri Memduh Ersoy, Murat Tamer Doğru, sigorta acenteleri meslek komitesi üyeleri ve sigorta acenteleri temsilcileri katıldı.

Murzioğlu, Sigortacılık Haftası'nı kutladı

Törende konuşan Samsun TSO Yönetim Kurulu Başkanı Salih Zeki Murzioğlu, "Öncelikle, sigortacılık sektöründe faaliyet gösteren tüm herkesin Sigortacılık Haftası'nı en içten dileklerimle kutluyorum. Sizin de bildiğiniz üzere, Resmi Gazete yayımlanan 5684 sayılı Sigortacılık Kanunu ile Sigorta Acenteliği Yönetmeliği çerçevesinde, sigortacılık işlemlerini yürütme yetkisi Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği tarafından görevlendirilmiş odalara devredilmiştir. Biz de odamıza verilen yetkiyle birlikte sigorta acentelerinin sigorta levha kayıt işlemleri ve sigorta levha kaydının güncelleme işlerini yapıyoruz. Sigorta acentelerimiz kurduğumuz birim altında işlemlerini daha hızlı bir şekilde yapabiliyor" dedi.

Sektör ciddi gelişim kat etti

Konuşmasında, sigortacılık sektörünün gelişiminin desteklenmesi gerektiğine de vurgu yapan Başkan Murzioğlu, "Son yıllarda sigorta acentelerimiz kalite ve hizmet anlamında ciddi gelişim kat etti. Sigorta acentelerimizin zor bir iş yürüttüğünün farkındayız. Sektör olarak da geniş bir sektörsünüz. Mesleğinin gelişimi ve sorunların en aza indirilmesi için de sizler başta olmak üzere herkese önemli görevler düşüyor. Bizim de oda olarak çalışmalarımızın merkezinde kentimiz var, üyelerimiz var. İnşallah, bundan sonra da sık sık bir araya gelerek sorunları birlikte aşacağız ve sigortacılık bilincini de her kesime aşılamak için üzerimize düşen görevi yapmaya devam edeceğiz" diye konuştu.

Samsun TSO Meclis Üyeleri Memduh Ersoy ve Murat Tamer Doğru da bu zamana kadar sektörlerine verdikleri katkı ve desteklerinden dolayı Başkan Salih Zeki Murzioğlu nezdinde herkese teşekkür etti.

Konuşmaların ardından kurdele kesilerek Samsun TSO Sigortacılık Birimi'nin açılışı gerçekleştirildi. - SAMSUN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ekonomi

Salih Zeki Murzioğlu Yerel Haberler Etkinlikler Ekonomi Sigorta Finans samsun

Türkiye sınırına dayanırlar mı? Milli Savunma Bakanlığı'ndan İsrail'e gözdağı

Türkiye'yi hedef alırlar mı? Milli Savunma Bakanlığı'ndan İsrail'e gözdağı

 Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek: Enflasyonda 2025'in ikinci yarısında tek haneye ulaşacağız

Enflasyon rakamlarını değerlendiren Şimşek sonuçtan çok emin

 Ürdün'den İran ve İsrail'e rest: Ülkemiz kimsenin savaş alanı değil, kendimizi savunacağız

İran'ın hava sahasını ihlal ettiği ülkeden tarihi meydan okuma
Münevver Karabulut'u katledip intihar eden Cem Garipoğlu'nun mezarı açıldı

Cem Garipoğlu'nun mezarı açıldı
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Beşiktaş-Eintracht Frankfurt muhtemel 11 belli oldu! Beşiktaş maçında kimler oynayacak? Kış lastiği ne zaman takılır 2024? Kar lastiği zorunlu mu? Kış lastiği uygulaması ne zaman başlıyor? Mağarada 188 yaşında bir adam bulundu! 188 yaşındaki adam nasıl ve nerede bulundu? Az önce deprem mi oldu? 3 Ekim en son depremler kaç şiddetinde oldu? Kandilli Rasathanesi ve AFAD deprem listesi! Cem Garipoğlu DNA sonucu ne zaman belli olur? Dolar kaç TL, 1 Dolar ne kadar? 3 Ekim döviz kuru ve bugün döviz fiyatlarında son durum ne? iOS 18.1 ne zaman gelecek? iOS 18.1 güncellemesinde neler var, özellikleri neler? Serhat Akın kimdir, nereli, kaç yaşında? Serhat Akın neden vuruldu, kim vurdu? Cem Garipoğlu yaşıyor mu? Cem Garipoğlu otopsi raporu, müslüman mı ve nasıl öldüğü hakkında yeni gelişmeler… SON DAKİKA: CEM GARİPOĞLU MEZARI AÇILIYOR! Cem Garipoğlu'nun mezarı açılınca ne olacak? Cem Garipoğlu, Münevver Karabulut'u nasıl öldürdü? Münevver Karabulut otopsi raporu!
title