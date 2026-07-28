Samsun TSO, akreditasyon belgesiyle başarısını tescillendirdi

Samsun Ticaret ve Sanayi Odası (TSO), kalite, kurumsallaşma ve sürdürülebilir hizmet anlayışındaki başarısını prestijli bir belgeyle taçlandırdı.

Samsun TSO, TOBB Oda/Borsa Akreditasyon Sistemi kapsamında yapılan denetimlerde en yüksek puan alan 73 oda ve borsa arasında üst sırada yer alarak, "akreditasyon belgesi" ile başarısını bir kez daha tescillendirdi. Samsun TSO Yönetim Kurulu Başkanı Salih Zeki Murzioğlu, elde edilen başarının kurumsal gelişim ve kaliteli hizmet anlayışının bir yansıması olduğunu belirterek, "Bu başarı; sürekli gelişim kültürümüzün, güçlü kurumsal yapımızın ve üyelerimize uluslararası standartlarda hizmet sunma kararlılığımızın önemli bir göstergesidir" dedi.

Samsun TSO Yönetim Kurulu Başkanı Salih Zeki Murzioğlu, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) tarafından yürütülen Oda/Borsa Akreditasyon Sistemi kapsamında elde edilen başarıya ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Samsun TSO'nun elde ettiği başarının gururunu yaşadıklarını belirten Salih Zeki Murzioğlu, "TOBB 2026 Akreditasyon Sertifika Töreni, önceki gün Ankara'da TOBB Başkanımız Sayın M. Rifat Hisarcıklıoğlu ev sahipliğinde, Ticaret Bakanımız Sayın Prof. Dr. Ömer Bolat'ın katılımıyla gerçekleştirildi. Bu dönemde akreditasyon belgesi almaya hak kazanan 73 oda ve borsa arasında, odamız da en yüksek puan alan odalar arasında yer alma başarısı gösterdi. Törene katılan Yönetim Kurulu Üyemiz Sayın Oğuzhan Serinkaya, Genel Sekreterimiz Sayın Süleyman Karabük ve Akreditasyon Sorumlumuz Sayın Esma Deniz, bu prestijli belgeyi Ticaret Bakanımız Sayın Prof. Dr. Ömer Bolat ile TOBB Başkanımız Sayın M. Rifat Hisarcıklıoğlu'nun elinden teslim aldı" diye konuştu.

"Bu başarı yalnızca bir belge kazanımı değil, değişimi yöneten bir kurum olduğumuzun tescilidir"

Türkiye genelinde faaliyet gösteren 367 oda ve borsanın 280'inin akredite oda ve borsa statüsünde bulunduğunu hatırlatan Murzioğlu, "Çatı kuruluşumuz TOBB tarafından Oda ve Borsalarımızın kurumsallaşması, hizmet çeşitliliği ve kalitesini artırmak için uygulamaya koyduğu Akreditasyon Sisteminin içinde yer alan ilk odalardan biriyiz. Bu başarı yalnızca bir belge kazanımı değil, aynı zamanda kurumsal gelişime verdiğimiz önemin, kalite odaklı hizmet anlayışımızın, sürekli iyileştirme kültürümüzün ve üyelerimize uluslararası standartlarda hizmet sunma kararlılığımızın en somut göstergesidir. Akreditasyon standartları, değişen dünya koşulları ve iş hayatının ihtiyaçları doğrultusunda yeniden güncellenmiştir. Yeni sistemde; e-ticaret, tedarik zinciri yönetimi, AR-GE ve inovasyon, sosyal sorumluluk, yerel değerlerin tanıtımı, dijital ve yeşil dönüşüm ile mesleki eğitim gibi günümüzün ve geleceğin en önemli çalışma alanları akreditasyon kriterleri arasına alındı. Dolayısıyla bugün aldığımız Akreditasyon Belgesi, yalnızca mevcut standartları karşılayan bir kurum olduğumuzun değil; çağın gerektirdiği dönüşüme ayak uyduran, değişimi yöneten ve geleceğe hazırlanan bir kurum olduğumuzun da tescilidir" şeklinde konuştu.

"Ortak akıl ve sürekli gelişim"

Akreditasyon sisteminin Samsun TSO için yalnızca bir değerlendirme süreci olmadığını, aynı zamanda kurumsal gelişimin temel taşlarından biri olduğunu kaydeden Murzioğlu, "Bu sistem sayesinde hizmet süreçlerimizi sürekli gözden geçiriyor, Odamızı daha güçlü bir kurumsal yapıya kavuşturuyor, üyelerimizin beklentilerine uygun projeler geliştiriyor ve Samsun iş dünyasına daha kaliteli, daha etkin ve daha sürdürülebilir hizmet sunuyoruz. Bizim için önemli olan, değişen ihtiyaçlara cevap verebilen, üyelerimizin yanında olan ve şehrimizin ekonomik gelişimine katkı sağlayan bir kurum olmaktır. Bu süreçte büyük bir özveriyle çalışan akreditasyon ekibimize, kalite yönetim sistemini kurum kültürümüzün bir parçası haline getiren tüm çalışma arkadaşlarımıza gönülden teşekkür ediyorum. Ayrıca Yönetim Kurulumuza, Meclisimize, Meslek Komitelerimize, Disiplin Kurulumuza, Kadın ve Genç Girişimciler Kurullarımıza ve tüm organlarımıza katkılarından dolayı şükranlarımı sunuyorum" ifadelerini kullandı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı