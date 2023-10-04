Samsun İl Tarım ve Orman Müdürü İbrahim Sağlam, Ulusal Kırsal Ağ (UKA) ve Ortak Tarım Politikaları (OTP) Projesi çerçevesinde Türkiye genelinde 26 bölge oluşturulduğunu ve Samsun, Tokat ve Amasya illerinin bölge merkez ofisinin Samsun'da kurulacağını açıkladı.

Samsun İl Tarım ve Orman Müdürü İbrahim Sağlam, "Ulusal Kırsal Ağ (UKA) ve Ortak Tarım Politikaları (OTP) Projesi çerçevesinde Türkiye genelinde 26 bölge oluşturuldu. Samsun, Tokat ve Amasya illerinin bölge merkez ofisi Samsun'da kurulacak" dedi.

AB katılım öncesi mali destek aracı IPA kapsamında Tarım Reformu Genel Müdürlüğü Avrupa Birliği ve Yapısal Uyum Yönetim Otoritesi Daire Başkanlığı tarafından başlatılan "Ulusal Kırsal Ağ (UKA) ve Ortak Tarım Politikaları (OTP) Projesi" toplantısı Tarım ve Orman İl Müdürlüğünde yapıldı.

Toplantının açılış konuşmasını yapan Samsun İl Tarım ve Orman Müdürü İbrahim Sağlam, program kapsamında Türkiye genelinde 26 bölge oluşturulduğunu hatırlatarak, "Samsun, Tokat ve Amasya illerinin bölge merkez ofisi Samsun'da kurulacak. Bu üç ilimizi kapsayan ortaklaşa stratejik plan hazırlanacak. Program kapsamında fona konulan 286 milyar euroluk bütçeden kırsal projelerde kullanılmak amacıyla ve paydaş kurumlar aracılığıyla, bölgemizin ihtiyaç duyduğu yatırımlar yapılacak" diye konuştu.

Toplantıya TKDK, Karadeniz Tarımsal Araştırma Enstitüsü ile paydaş diğer kamu kurumlarından idareci ve personeller katıldı. - SAMSUN