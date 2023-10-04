Samsun Terme'ye Karma OSB başvurusu yapıldı

Samsun Terme Belediye Başkanı Ali Kılıç, ilçeye Karma Organize Sanayi Bölgesi ( Osb ) kazandırmak için hazırlanan başvuru dosyasının bakanlığa gönderildiğini açıkladı.

Terme'ye 2 OSB birden kazandırmak için çalışmalarını aralıksız sürdüren Belediye Başkanı Ali Kılıç, Tarım İhtisas OSB çalışmalarının ardından Karma OSB için dosyanın tamamlanıp Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı'na gönderildiğini söyledi.

Ahmetbey Mahallesi'nde kurulması planlanan Tarım İhtisas OSB için çalışmalarının bir yandan sürdüğünü ifade eden Başkan Kılıç, Evci ve Sakarlı Mahalleleri arasında kurulacak Karma OSB için de başvuru dosyasının tamamlanarak, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı'na gönderildiğini ifade etti.

Tüzel kişi süreci başlıyor

Karma OSB için haziran ayında Terme Belediye Meclisi'nden oy birliği ile yetki alarak, çalışmalarını başlatan Başkan Kılıç, "Terme Belediyesi olarak, yürüttüğümüz İhtisas Tarım OSB'nin ardından ilçemize ikinci bir OSB kazandırmak için çalışmasını sürdürdüğümüz Karma OSB için başvuru dosyası tamamlanarak, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı'na gönderildi. Terme OSB'nin tüzel kişilik kazanması için inceleme süreci başlıyor. Terme Belediye Başkanlığı olarak, büyük potansiyele sahip iki OSB ile ilçemizdeki istihdamı büyütme çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Şehrimize ve hemşehrilerimize hayırlı olsun. Bu süreçte desteklerini esirgemeyen herkese teşekkür ediyoruz" dedi. - SAMSUN