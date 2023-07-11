Samsun ile Rusya arasında iş birliği protokolü

SAMSUN - Samsun ile Rusya arasında sağlık, turizm, kültür, eğitim ve ekonomi alanlarında iş birliği protokolü imzalandı.

Samsun ile Rusya arasında iş birliğinin daha da artması, sağlık, turizm, kültürel, eğitim ve ekonomi alanlarında düzenlenecek ortak etkinliklerle Türk-Rus ilişkilerinin sağlamlaşmasına katkı sağlaması planlanan protokol Samsun Merkez Büyük Anadolu Hastanesi lobisinde imzalandı. İmza töreni ilk olarak konuşmalarla başladı.

İlk olarak konuşmasını yapan Büyük Anadolu Hastaneleri Yönetim Kurulu Başkanı Dr. Yakup Yönten, "Bugünkü taçlandırılacak olan protokol iş birliği Rusya-Türkiye ilişkileri açısında baktığımızda her iki devletinde asırlarca önceye dayanan komşuluk ilişkileri ve komşuluk medeniyetleri var. Başkanlarımızın ticari anlamda oluşturduğu bir hedef var. 100 milyar dolarlık bir hedef var. Her iki devletimiz de yaptıkları çalışmalarla hedefe doğru yürümektedir. Samsun'a baktığımızda ise geçmişte birçok medeniyete ev sahipliği yapmıştır. Büyük Anadolu Hastanelerinin ise 27 yıllık bir geçmişi vardır. Karadeniz'e kıyı komşuluğu olan ülkeler dahil olmak üzere toplam 30 ülkeden hastanemize ameliyat gelmektedir. Bu güzel nezih vakfımızla ile hastanemiz arasında protokol imzalama teklifi geldiğinde Türk-Rus ilişkilerinin daha da sağlamlaşmasına yönelik, sosyal, ekonomik ve diğer yönlerden bir katkısı olabilir mi, diğer bürokrasilere bir katkısı olabilir mi diye seve seve bu imzaya atalım dedik" dedi.

"Bu diyaloğun birçok açıdan değerlendirilmesi gerektiğine inanıyorum"

Akabinde diğer protokol üyelerinin konuşmalarına geçildi. Samsun Büyükşehir Belediyesi Başkanvekili Nihat Soğuk, "Özel hastane sayısı Samsun'da oldukça fazla. Kamu hastaneleri var. Samsun'un daha önceden de Rusya ile olan teması neticesinde Büyükşehir Belediye Başkanlığımız, Valiliğimiz ve Ticaret ve Sanayi Odamızın iş birliğiyle karşıya kolay ulaşmanın, özellikle gidiş gelişin kolay olabilmesi için ulaşım noktasında gayretleri olmuştu. Bu diyaloğun sürdürülmesi ve sağlık açısından, ticari açıdan diğer birçok açıdan değerlendirilmesi gerektiğine inanıyorum" diye konuştu.

"Belki bu antlaşma ile Samsun için bu meşhurluğu getireceğiz"

Rusya'nın Ankara Büyükelçiliği Müsteşarı Sotnichenko Aleksandr, "Bu anlaşma Türkiye ile Rusya arasındaki ilişkiler için çok önemlidir. Samsun'u biz biliyoruz. Samsun, Karadeniz Bölgesi'nde en büyük ve en önemli şehir ama Rusya'da hiç kimse bunu bilmiyor. Belki bu antlaşma ile Samsun için bu meşhurluğu getireceğiz. Hekimler arasında iş birliği yapmamız lazım. Buraya Samsun'a Rus hekimler gelsinler ve hep beraber araştırma yapsınlar. Umuyorum Türkiye'den Rusya'ya da hekimler gelecekler" şeklinde konuştu.

"Çok fazla ortaklarımız var"

Uluslararası Andrey Karlov Vakfı Başkanı Marina Karlova ise şunları söyledi:

"Bugünkü toplantımızın amacı sağlık, kültür, turizm olarak tüm iş birlerimizi devam ettirmektir. Biz farklı ülkelerdesiniz fakat çok fazla ortaklıklarımız var. Bu ilişkiyi daha fazla yürütmek istiyoruz. Bugünkü yapacağımız mutabakat ve diğer faaliyetler umuyorum ki her iki ülke içinde vesile olur."

"Bu protokolü sadece Samsun'a değil Türkiye'ye yaymak gerekiyor"

Kürsüye gelen Rusya'nın Trabzon Konsolosu Valery Tikhonov, "Hem Trabzon'da çalıştığım sürece hem de Samsun'da Türkiye'nin sağlık alanındaki potansiyelini gördük. Bu potansiyeli daha da geliştirmek için bilim alışverişi yapmak için sadece Samsun'a değil de tüm Türkiye'ye yaymak gerekiyor" açıklamasında bulundu.

"Türkiye - Rusya ilişkilerinde hiçbir zaman laf olsun diye arkasında durmuyoruz"

Rus Türk İşadamları Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Naki Karaaslan ise "Türk-Rus İş Adamları Birliği 26 yıldır Türk-Rus ilişkilerine katkı veriyor. Yapılan yatırımların yüzde 95'i de Türk-Rus İş Adamları Birliği çatısı altındaki iş dünyasıdır. Andrey Karlow Vakfı bizim ilişkilerimiz açısından gerçekten bir köprüdür. Samsun birçok hareketin başladığı bir yerdir. Türkiye - Rusya ilişkilerinde hiçbir zaman laf olsun diye arkasında durmuyoruz. Arkasında durduğumuz her işin içi doludur. Bundan sonra da sağlık turizmi açısından da elimizden hangi destek geliyorsa vereceğiz" ifadelerini kullandı.

Samsun İl Sağlık Müdürü Dr. Öğr. Üyesi Muhammet Ali Oruç da Samsun'un sağlık altyapısıyla, sağlık hizmetlerinin nitelikli sürdürülmesiyle kamu ve özel hastaneleriyle Karadeniz'de alt yapısı en iyi kent olduğunu ve imzalanan protokolün Samsun Rusya iş birliğinin mihenk noktası olacağını söyledi.

Konuşmaların ardından iş birliği protokolü, Yönetim Kurulu Başkanı Dr. Yakup Yönten ile Andrey Karlov Vakfı Başkanı Marina Karlova arasında imzalandı. Protokol töreni toplu fotoğraf çekimi ile son buldu.

Uluslararası Andrey Karlov Vakfı hakkında

Uluslararası Andrey Karlov Vakfı, Türk ve Rus halkları arasındaki dostluk ve iş birliğine katkıda bulunmak amacıyla 2019 yılında Rusya'nın başkenti Moskova'da açıldı. Rusya'nın Ankara Büyükelçisi Andrey Karlov 19 Aralık 2016'da Ankara'da düzenlenen bir sergide uğradığı silahlı saldırı sonucu hayatını kaybetmişti.