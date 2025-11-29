Haberler

Samsun Gıda OSB, 100'den Fazla Ülkeye İhracat Yaparak Ekonomiye Katkı Sağlıyor

Samsun Gıda OSB, 100'den Fazla Ülkeye İhracat Yaparak Ekonomiye Katkı Sağlıyor
Güncelleme:
Samsun Valiliği, Gıda Organize Sanayi Bölgesi'nde faaliyet gösteren firmaların 100'den fazla ülkeye ihracat yaparak şehrin ve Türkiye'nin ekonomik büyümesine önemli katkı sağladığını açıkladı. OSB'de faaliyet gösteren işletmelerde 1400 kişi istihdam ediliyor.

SAMSUN (İHA) – Samsun Valiliği, Gıda Organize Sanayi Bölgesi'nde faaliyet gösteren işletmelerin 100'den fazla ülkeye ihracat yaparak hem Samsun'un hem de Türkiye'nin ekonomik büyümesine önemli katkı sağladığını açıkladı.

Valilik tarafından yapılan bilgilendirmeye göre Samsun Gıda Osb, Çarşamba Havalimanı ve Yeşilyurt Limanı'na 5 kilometre mesafede, D010 Karayolu üzerinde avantajlı bir konumda bulunuyor. Toplam 674 bin metrekarelik alan üzerine kurulu olan bölgenin 428 bin metrekarelik kısmını sanayi parselleri oluşturuyor.

Osb'de bulunan 34 sanayi parselinin 32'sinin tahsis edildiği, tahsisli parsellerden 22'sinin işyeri açma ve çalışma ruhsatını aldığı belirtildi. Açıklamada 8 parselde inşaat çalışmalarının sürdüğü, 2 parselin ise proje aşamasında olduğu ifade edildi. Bölgedeki doluluk oranının yüzde 92'ye ulaştığı bildirildi.

Gıda OSB'de faaliyet gösteren işletmelerde toplam bin 400 kişinin istihdam edildiği kaydedildi. Ayrıca bölgede üretim yapan firmaların her yıl İstanbul Sanayi Odası (İSO) tarafından açıklanan Türkiye'nin 500 Büyük Sanayi Kuruluşu ile İkinci 500 Büyük Sanayi Kuruluşu listelerinde yer alarak hem Samsun'a hem de ülke ekonomisine katkı sunduğu aktarıldı.

Valilik açıklamasında, OSB'de faaliyet gösteren firmaların 100'ün üzerinde ülkeye ihracat yaptığı belirtilerek, Gıda OSB'nin bölgesel kalkınmaya önemli bir ivme kazandırdığı vurgulandı. - SAMSUN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ekonomi
