Samsun haber! Havza'da kapalı sebze pazarı yapım çalışmaları

Havza Belediye Başkanı Sebahattin Özdemir, kapalı sebze pazarı yapımı için kamulaştırma çalışmaları tamamlanan alanda bulunan 3 binanın yıkımına başlandığını bildirdi.

Havza Belediyesi tarafından yapılacak kapalı sebze pazarı için bir süredir devam eden kamulaştırma çalışmalarının tamamlanmasının ardından, inşaat alanı içinde kalan ve kamulaştırılan 3 binanın yıkımına başlandı.

Yaklaşık 5 milyon 500 bin liraya mal olan kamulaştırma çalışmalarının ardından kamulaştırılan 3 bin 500 metrekare alandaki binaların yıkılmasıyla Havza Kapalı Sebze Pazarı için ilk adım atılmış oldu.

Belediye Başkanı Sebahattin Özdemir, kısa sürede ilçeye yakışır bir kapalı sebze pazarının inşasına başlayacaklarını belirterek, "Açık sebze ve meyve pazarını kapalı, modern bir tesis haline getirerek hem esnafa hem vatandaşlara her türlü altyapısı olan, sağlıklı, modern bir ortamda alışveriş yapma imkanı sunacağız. Mevcut pazar yerimizde yaz ve kış alışveriş yapmak, sıcaktan ve yağıştan dolayı zor oluyordu. Yaptığımız çalışmalarla amacımız vatandaşlarımızın refah düzeyini artırmaktır." dedi.