Üye Girişi
Haberi Paylaş

Samsun haber! Havza'da kapalı sebze pazarı yapım çalışmaları

Ekonomi Haberleri

Samsun haber! Havza'da kapalı sebze pazarı yapım çalışmaları

Gelen Samsun haberlerine göre Havza Belediye Başkanı Sebahattin Özdemir, kapalı sebze pazarı yapımı için kamulaştırma çalışmaları tamamlanan alanda bulunan 3 binanın yıkımına başlandığını bildirdi.

Havza Belediye Başkanı Sebahattin Özdemir, kapalı sebze pazarı yapımı için kamulaştırma çalışmaları tamamlanan alanda bulunan 3 binanın yıkımına başlandığını bildirdi.

Havza Belediyesi tarafından yapılacak kapalı sebze pazarı için bir süredir devam eden kamulaştırma çalışmalarının tamamlanmasının ardından, inşaat alanı içinde kalan ve kamulaştırılan 3 binanın yıkımına başlandı.

Yaklaşık 5 milyon 500 bin liraya mal olan kamulaştırma çalışmalarının ardından kamulaştırılan 3 bin 500 metrekare alandaki binaların yıkılmasıyla Havza Kapalı Sebze Pazarı için ilk adım atılmış oldu.

Belediye Başkanı Sebahattin Özdemir, kısa sürede ilçeye yakışır bir kapalı sebze pazarının inşasına başlayacaklarını belirterek, "Açık sebze ve meyve pazarını kapalı, modern bir tesis haline getirerek hem esnafa hem vatandaşlara her türlü altyapısı olan, sağlıklı, modern bir ortamda alışveriş yapma imkanı sunacağız. Mevcut pazar yerimizde yaz ve kış alışveriş yapmak, sıcaktan ve yağıştan dolayı zor oluyordu. Yaptığımız çalışmalarla amacımız vatandaşlarımızın refah düzeyini artırmaktır." dedi.

Kaynak: AA / Özgür Uyaroğlu - Ekonomi

Sebahattin Özdemir alışveriş Ekonomi Güncel Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.
title