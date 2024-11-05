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Samsun'dan Yurt Dışına 62,4 Milyon Dolar Değerinde Hayvansal Ürün İhracatı

Samsun'dan Yurt Dışına 62,4 Milyon Dolar Değerinde Hayvansal Ürün İhracatı
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Samsun, yurt dışına gerçekleştirilen 62,4 milyon dolar, 18 milyon euro, 53,5 bin sterlin ve 6,2 milyon TL'lik hayvansal ürün ihracatı ile Türkiye'nin gıda ambarı olarak öne çıkıyor. İhracat kapsamında balık unu, balık yağı, piliç eti ve daha birçok ürün yer alıyor.

SAMSUN (İHA) – Samsun'dan yurt dışına 62,4 milyon dolar, 18 milyon euro, 53,5 bin sterlin ve 6,2 milyon TL'lik hayvansal ürün ihracatı gerçekleştirildi.

Verimli ovaları ile Türkiye'nin gıda ambarı konumunda bulunan Samsun, hayvansal ürün ihracatında da ülkenin öncü şehirleri arasında yer alıyor. Samsun'dan yut dışına balık unu, balık yağı, balık, tıbbi sülük, deniz salyangozu eti-kapağı, bal, piliç eti, piliç yumurtası, yan hayvansal ürünü ve sıvı gübre ihracatı yapılıyor.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre Samsun'dan yurt dışına 108 ton balık unu (313,2 bin dolar), 6 bin 23 ton balık yağı (37,1 milyon dolar-568 euro), 5 bin 119 ton balık (13,3 milyon dolar-16,6 milyon euro-6,2 milyon TL), 71 ton tıbbi sülük, (38,5 bin dolar-16,5 bin euro-53,5 bin sterlin), 340 ton deniz salyangozu eti (4,1 milyon dolar), 16 ton deniz salyangozu kapağı (232 bin dolar), 405 ton bal (356,9 bin dolar-1,1 milyon euro), 3 bin 553 ton piliç eti ve yumurta (6,4 milyon dolar-24,8 bin euro), 31 ton hayvansal yan ürün (334 bin dolar-65,7 bin euro) ve 97 ton sıvı gübre (14,8 bin dolar-106,2 bin euro) ihracatı yapıldı.

TÜİK verilerine göre Samsun'dan yurt dışına 697 hayvansal ürün ihracatında ülke ekonomisine 62,4 milyon dolar, 18 milyon euro, 53,5 bin sterlin ve 6,2 milyon TL'lik kazanç sağlandı. - SAMSUN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ekonomi
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