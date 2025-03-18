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Samsun'da Taşıt Sayısı 501 Bini Aştı

Samsun'da Taşıt Sayısı 501 Bini Aştı
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Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre, Samsun'da Şubat ayı itibarıyla trafiğe kayıtlı araç sayısı 501 bin 924'e ulaştı. Şubat ayında 2 bin 275 yeni aracın tescili yapıldı.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre Samsun'da Şubat ayı sonu itibarıyla taşıt sayısı 501 bin 924 oldu.

TÜİK, 2025 Şubat ayı motorlu kara taşıt istatistiklerini açıkladı. Türkiye'de Şubat ayında 136 bin 810 adet taşıtın trafiğe kaydı yapıldı. Trafiğe kayıtlı toplam taşıt sayısı Şubat ayı sonu itibarıyla 31 milyon 596 bin 522 oldu.

Yarım milyonu aştı

Samsun'da ise trafiğe kayıtlı araç sayısı Şubat ayı sonu itibarıyla 501 bin 924'e çıktı. Şubat ayında 2 bin 275 aracın tescili yapıldı. Ocak ayı sonu itibarıyla 499 bin 649 olan taşıt sayısı, Şubat sonunda yarım milyonu aşarak 501 bin 924'e yükseldi.

Samsun'da Şubat ayında 11 bin 174 aracın da devri yapıldı. - SAMSUN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ekonomi
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