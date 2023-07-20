Samsun'da Tarım Şehirleri Birliği Toplantısı ve Küresel Tarım Forumu Düzenlendi

Samsun'da, Agricities (Uluslararası Tarım Şehirleri Birliği) 2023 yılı Yönetim Kurulu Toplantısı ve 2'inci Küresel Tarım Forumu düzenlendi. Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen foruma konuşmacı olarak katıldı.

Samsun'da, Şehit Ömer Halisdemir Çok Amaçlı Salon'da organize edilen Uluslararası Tarım Şehirleri Birliği (AGRICITIES) 2023 Yönetim Kurulu Toplantısı ve 2. Küresel Tarım Forumuna Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı ve 4 ülkeden 23 Belediye Başkanının katılımıyla gerçekleşti. 5 oturumda yapılan programda, tarım ekonomisi ve finansman yönetimi, örtü altı yetiştiriciliği ve tıbbi aromatik bitkiler, büyükbaş hayvan yetiştiriciliği, kuraklık ve su yönetimi, tarımsal eğitim ve dijital tarım konuları ele alınacak. İki gün süresince konusunda uzman öğretim üyeleri tarafından tarımsal konulardaki çağdaş yaklaşımlar ve güncel uygulamalar aktarılacak. İklim değişikliği sürecinde etkilenen tarım sektöründe yaşananlar ve çözüm yolları başta olmak üzere 20 ana konu gündemde olacak.

2'inci Küresel Tarım Forumuna katılan Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen, çalışmaları hakkında katılımcılara bilgi verirken, "Bilim adamlarının da katıldığı uluslararası çaptaki bu büyük organizasyonda Erzurum'un tarım ve hayvancılık alanında elde ettiği değişimi ve ülkemize örnek teşkil eden projelerimizi tek tek anlattım. Samsun ilimizde düzenlenen Tarım Forumu'nda mevkidaşlarımla birlikte ifade ettiğimiz sunumlarımız bilim dünyasından da büyük beğeni topladı." dedi. - ERZURUM