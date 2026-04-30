Samsun'da sanayi istihdamı yüzde 72 artışla 17 bin 250'ye ulaştı

Samsun Valiliği öncülüğünde, Milli Teknoloji Hamlesi hedefleri doğrultusunda bilim, sanayi ve teknoloji temelli kalkınmaya ağırlık verilen Samsun'da, organize sanayi bölgelerinde istihdam önemli bir artış gösterdi. 2023 yılında OSB'lerde 10 bin 38 olan çalışan sayısı, bugün itibarıyla parsel tahsisi yapılan 361 firmadan üretime geçen 246'sında sağlanan büyümeyle birlikte yüzde 72 artarak 17 bin 250'ye yükseldi.

Karadeniz'in ve Kuzey Anadolu'nun incisi Samsun, ekonomisiyle, teknolojisiyle ve insan kaynağıyla Türkiye Yüzyılı'na önemli katkılar sağlamaya devam ederken; Sanayi ve Teknoloji İl Müdürlüğü de Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı'nın 2024-2028 Stratejik Planı'nda belirtmiş olduğu bilim, teknoloji ve inovasyona dayalı; rekabetçi, sürdürülebilir, küresel çapta yönlendirici, yerli ve milli bir sanayi yapısı ile dijital ekonomi oluşturmak misyonuyla ve teknolojisiyle öncü, sanayisiyle güçlü bir Türkiye ve Samsun vizyonuyla yürüttüğü çalışmalarını bakanlığın destekleriyle, valilik koordinasyonunda sürdürüyor.

Samsun Valiliği'nden konu hakkında yapılan açıklamada, "Sanayi ve ticarette Kuzeyin ve Karadeniz Bölgesi'nin üretim merkezi konumunda bulunan Samsun'umuz, 2023 yılında kurulan Terme OSB ve 2025 yılında kurulan Yakakent Su Ürünleri İşleme İhtisas OSB ile birlikte 7'si faal olmak üzere toplam 11 Organize Sanayi Bölgesiyle bu konumunu daha da güçlendirmiştir. 2023 yılında 11 bin 520 dekar olan toplam OSB alanı, yüzde 99 artışla 22 bin 870 dekara çıkarılmıştır. OSB'lerimizde 2023 yılında 10.038 olan çalışan sayısı, bugün itibariyle parsel tahsisi yapılan 361 firmadan üretime geçen 246 firmada yüzde 72 artışla yaklaşık 17.250'ye ulaşmıştır. Son 2 yılda 127 firmaya tahsis edilen 136 parselde 3 bin 675 dekar alan ve diğer parsellerin de tahsis edilerek yatırımların tamamlanmasıyla istihdamın yaklaşık 35 bine çıkacağı öngörülmektedir" denildi.

"İlimizde bulunan iki özel endüstri bölgesinden Etibakır Anonim Şirketi bünyesindeki 241 hektarlık Etibakır Anonim Şirketi Özel Endüstri Bölgesi Tekkeköy ilçemizde 1 Şubat 2025 tarihli Resmi Gazete kararıyla ilan edilmiş olup, üretim faaliyetleri devam etmektedir" bilgisi verilen açıklamada şu ifadeler de yer aldı:

"Resmi Gazete kararıyla ilan edilen, Türkiye'nin ilk yerli ve milli İnsansız Hava Araçlarını üreten dünya markası BAYKAR'a ait Tekkeköy ilçemizdeki 400 dönümlük özel endüstri bölgesindeki yeni üretim üssünün çalışmaları da devam etmektedir. MKE'nin 2 milyar liralık yatırımla savunma sanayisi üretim merkezine dönüştüreceği ve Türk Silahlı Kuvvetleri'mizin ihtiyaç duyduğu stratejik ürünleri yerli imkanlarla üreteceği 4 bin dönümlük Samsun Üretim Kampüsü'nde çalışmalar hızla devam etmektedir. OSB'lerimizin altyapısını güçlendirmek ve yatırımcılarımız için daha cazip hale getirmek amacıyla Meslek Lisesi ve MESEM kurulum çalışmaları dahil olmak üzere çok yönlü alt ve üst yapı çalışmaları yürütülmektedir. Samsun Lojistik Merkezi'nin Anadolu'yu Karadeniz'e bağlayan demiryolu hattına bağlantısı için yürütülen çalışmalar da hızla devam etmektedir. Havza OSB'de, Ulaştırma Bakanlığımızın destekleriyle TCDD Genel Müdürlüğü tarafından 2,7 km uzunluğunda iltisak hattı ve 2 adet yaklaşık 500 metre uzunluğunda yükleme yolu yapılmasıyla ilgili projenin 2026 yılı içerisinde tamamlanması planlanmaktadır. OKA ile Samsun Merkez OSB tarafından yürütülen bölgesel ölçekli Karadeniz Teknoloji Vadisi (Teknopark) çalışmaları devam etmektedir. Sanayi ve Teknoloji Bakanımız Mehmet Fatih Kacır tarafından açıklanan Sanayi Alanları Master Planı'nın ilk fazında, Samsun-Mersin hattında yer alan illerde Mega Endüstriyel Bölgeler oluşturma projesiyle de demir yolu ve liman bağlantıları, yeşil üretim altyapısı ve sosyal donatılarıyla Samsun'umuzun küresel üretim ve lojistik ağının en güçlü halkalarından biri haline getirilmesi hedeflenmektedir. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığımızın koordinasyonunda devam eden Marmara'dan Anadolu'ya Sanayi Dönüşümü programı kapsamındaki 14 il arasında Samsun'un da olması şehrimiz için önemli avantajlar sağlayacağı öngörülmektedir. Cumhurbaşkanımızın liderliğinde Sanayi ve Teknoloji Bakanımızın destekleriyle hayata geçirilen Yerel Kalkınma Hamlesi Teşvik Programı ve Cazibe Merkezlerini Destekleme Programı çerçevesinde ilimizdeki stratejik sektör yatırımlarına sağlanan desteklerle birlikte sanayi altyapımız daha sağlam temellere oturtulmuştur. Samsun Teknoloji Geliştirme Bölgesi'nde sanayi, üniversite ve teknoloji girişimciliğinin birlikteliği Kuzeyin Üretim Merkezi Samsun'umuza değer katmakta; çok sektörlü Ar-Ge ve inovasyon ekosistemiyle bölgesel kalkınmaya katkı sunulurken, farklı teknoloji alanlarında faaliyet gösteren firmalarla ülkemizin yenilikçilik kapasitesi güçlendirilmektedir. 2025 yılında Sanayi Sicil Belgesi alan 99 işletme ile birlikte ilimize kayıtlı işletme sayısı 2 bin 173'e ulaşmış olup, ilimiz genelindeki 21 sanayi sitesinde faal olan 8 bin 3 işyerinde toplam 24 bin 475 kişi istihdam edilmektedir. Yetkinlik ve Dijital Dönüşüm Merkezi olarak da ifade edilen ve açılışı 2024 yılında Sanayi ve Teknoloji Bakanımızın teşrifleriyle gerçekleştirilen Samsun Model Fabrika'da başarılı çalışmalara imza atılmaktadır. Yeşil OSB dönüşüm süreci doğrultusunda ilimizdeki OSB'lerimizde sürdürülebilir altyapı ve üretim anlayışına geçiş hedeflenmekte olup, özellikle Samsun Gıda İhtisas OSB ve Samsun Yeni OSB başta olmak üzere, elektrik altyapısının yenilenmesi, enerji verimliliği projeleri, geri dönüşüm sistemleri ve yenilenebilir enerji uygulamaları öncelikli gündemler arasındadır. Ortak Güneş Enerjisi Santralleri gibi projelerle hem enerji maliyetlerinin düşürülmesi hem de karbon salımının azaltılması hedeflenmektedir. Aynı zamanda sıfır atık yönetimi, çevre sertifikasyonları ve altyapı güçlendirme çalışmaları da bu dönüşümün ayrılmaz bir parçası olarak kararlılıkla sürdürülmektedir. OKA tarafından hem Samsun'umuz hem de bölgemizdeki sanayinin sürdürülebilir dönüşümünü sağlamak ve OSB'lerin Yeşil OSB Sertifikasyon Sistemi'ne uyumunu hızlandırmak amacıyla Türk Standartları Enstitüsü iş birliğinde Yeşil OSB'ler İçin Eğitim ve Danışmanlık Programı başlatılmıştır." - SAMSUN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı