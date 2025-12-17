Samsun'da motorlu kara taşıtı sayısı bir yılda 39 bin 838 arttı

SAMSUN (İHA) – Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) Samsun Bölge Müdürlüğü tarafından açıklanan Kasım 2025 verilerine göre, Samsun'da trafiğe kayıtlı motorlu kara taşıtı sayısı bir önceki yılın aynı dönemine göre 39 bin 838 adet artarak 532 bin 670'e ulaştı.

TÜİK verilerine göre, 2025 yılı Kasım ayı itibarıyla Türkiye genelinde trafiğe kayıtlı toplam motorlu kara taşıtı sayısı 33 milyon 371 bin 446 oldu. Samsun'un Türkiye genelindeki motorlu kara taşıtı sayısı içindeki payı ise yüzde 1,6 olarak kayıtlara geçti.

Kasım ayı sonu itibarıyla Samsun'daki 532 bin 670 motorlu kara taşıtının yüzde 48,1'ini (255 bin 974) otomobil, yüzde 2,4'ünü (12 bin 533) minibüs, yüzde 0,3'ünü (1 bin 704) otobüs, yüzde 16,8'ini (89 bin 398) kamyonet, yüzde 2,3'ünü (12 bin 319) kamyon, yüzde 17,7'sini (94 bin 321) motosiklet, yüzde 0,2'sini (1 bin 264) özel amaçlı taşıtlar ve yüzde 12,2'sini (65 bin 157) traktörler oluşturdu.

Samsun'da Kasım ayında 14 bin 385 adet taşıtın devri yapıldı. Devir işlemlerinde ilk sırayı yüzde 62,2 ile otomobil alırken, otomobili yüzde 16,7 ile kamyonet ve yüzde 8,6 ile motosiklet takip etti.

Öte yandan, Samsun'da trafiğe kayıtlı motorlu kara taşıtlarında bir önceki yılın aynı ayına göre en yüksek artış yüzde 22,4 ile özel amaçlı taşıtlarda görüldü. Bunu yüzde 17,8 ile motosiklet ve yüzde 8,0 ile otomobil izledi.

2024 Kasım ayında 492 bin 832 olan toplam motorlu kara taşıtı sayısı, 2025 Kasım ayında yüzde 8,1 artışla 532 bin 670'e yükseldi.

Açıklanan veriler, Samsun'da motorlu taşıt sayısındaki artışın devam ettiğini ve özellikle otomobil ile motosiklet sayısındaki yükselişin dikkat çektiğini ortaya koydu. - SAMSUN