Haberler

Samsun'da motorlu kara taşıtı sayısı bir yılda 39 bin 838 arttı

Samsun'da motorlu kara taşıtı sayısı bir yılda 39 bin 838 arttı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Türkiye İstatistik Kurumu verilerine göre, Samsun'da trafiğe kayıtlı motorlu kara taşıtlarının sayısı bir önceki yıla göre 39 bin 838 arttı. 2025 Kasım itibarıyla Samsun'daki motorlu taşıtların yüzde 48,1'ini otomobiller oluşturuyor.

SAMSUN (İHA) – Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) Samsun Bölge Müdürlüğü tarafından açıklanan Kasım 2025 verilerine göre, Samsun'da trafiğe kayıtlı motorlu kara taşıtı sayısı bir önceki yılın aynı dönemine göre 39 bin 838 adet artarak 532 bin 670'e ulaştı.

TÜİK verilerine göre, 2025 yılı Kasım ayı itibarıyla Türkiye genelinde trafiğe kayıtlı toplam motorlu kara taşıtı sayısı 33 milyon 371 bin 446 oldu. Samsun'un Türkiye genelindeki motorlu kara taşıtı sayısı içindeki payı ise yüzde 1,6 olarak kayıtlara geçti.

Kasım ayı sonu itibarıyla Samsun'daki 532 bin 670 motorlu kara taşıtının yüzde 48,1'ini (255 bin 974) otomobil, yüzde 2,4'ünü (12 bin 533) minibüs, yüzde 0,3'ünü (1 bin 704) otobüs, yüzde 16,8'ini (89 bin 398) kamyonet, yüzde 2,3'ünü (12 bin 319) kamyon, yüzde 17,7'sini (94 bin 321) motosiklet, yüzde 0,2'sini (1 bin 264) özel amaçlı taşıtlar ve yüzde 12,2'sini (65 bin 157) traktörler oluşturdu.

Samsun'da Kasım ayında 14 bin 385 adet taşıtın devri yapıldı. Devir işlemlerinde ilk sırayı yüzde 62,2 ile otomobil alırken, otomobili yüzde 16,7 ile kamyonet ve yüzde 8,6 ile motosiklet takip etti.

Öte yandan, Samsun'da trafiğe kayıtlı motorlu kara taşıtlarında bir önceki yılın aynı ayına göre en yüksek artış yüzde 22,4 ile özel amaçlı taşıtlarda görüldü. Bunu yüzde 17,8 ile motosiklet ve yüzde 8,0 ile otomobil izledi.

2024 Kasım ayında 492 bin 832 olan toplam motorlu kara taşıtı sayısı, 2025 Kasım ayında yüzde 8,1 artışla 532 bin 670'e yükseldi.

Açıklanan veriler, Samsun'da motorlu taşıt sayısındaki artışın devam ettiğini ve özellikle otomobil ile motosiklet sayısındaki yükselişin dikkat çektiğini ortaya koydu. - SAMSUN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ekonomi
Şişli'de otomobil yayaların arasına daldı: 2 ölü, 6 yaralı

Otomobil yayaların arasına daldı: Ölü ve yaralılar var
Yunanistan, İsrail füzelerini konuşlandırdı: Türkiye birinci tehdit

Türkiye'ye karşı İsrail füzelerini konuşlandırdılar
Öğretmen, polis, doktor! Tablo netleşti, işte ocak ayında alınacak zamlı maaşlar

İşte emekli ve memurun ocak ayında alacağı zamlı maaşlar
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

İştahsız kedisini veterinere götüren çift hayatının şokunu yaşadı

İştahsız kedisini veterinere götüren çift hayatının şokunu yaşadı
Büyük tepki var! Acun Ilıcalı'nın gözden kaçırdığı detay başına iş açabilir

Kızıyla video paylaştı, gözden kaçırdığı detay başına iş açabilir
Vakalar pik yaptı! İki haftada ortaya çıkıyor, 3 yıl kadar sürüyor

Vakalar pik yaptı! İki haftada ortaya çıkıyor, 3 yıl kadar sürüyor
Direksiyon sınavında kurs aracı TOGG ile çarpıştı, sonuç inanılmaz

Direksiyon sınavında kurs aracı TOGG ile çarpıştı, sonuç inanılmaz
İştahsız kedisini veterinere götüren çift hayatının şokunu yaşadı

İştahsız kedisini veterinere götüren çift hayatının şokunu yaşadı
AK Partili isim tepki göstermişti! İşte giyimiyle sınırları zorlayan o sunucu

İşte AK Partili ismin bahsettiği o sunuculardan biri
Kızı ile torununu öldüren sanığa 2 kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası

Kızı ile torununu öldüren caniye ceza yağdı
Şişli'deki kaza anı saniye saniye kamerada

İstanbul'daki dehşet anları, saniye saniye kamerada
Eski spikerden 'tehdit' iddiası: Cinsel ilişki partilerine katılmazsam, ekranda yer vermeyeceğini söyledi

Eski spikerden Ersoy için olay sözler: Cinsel ilişki partilerine...
Ersoy'un tutuklandığı soruşturmadaki fenomen, adliyede

"Yakalanınca her şeyi anlattı" denmişti! Kilit isim yeniden adliyede
Estetiklerle bambaşka biri oldu! Yazgül, göğüs dekolteli elbisesiyle dikkat çekti

Bambaşka biri oldu! Göğüs dekolteli elbisesiyle dikkat çekti
Avrupa'nın dev ülkesini karıştıran darbe videosu

Avrupa'nın dev ülkesini karıştıran darbe videosu
FIFA, 2026 Dünya Kupası'na katılacak ülkelere toplam 727 milyon dolar dağıtacak

Bu organizasyona katılan ülkelere 727 milyon dolar dağıtılacak
title