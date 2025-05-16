Samsun'da Konut Satışları Yüzde 73,3 Arttı

Samsun'da Konut Satışları Yüzde 73,3 Arttı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Türkiye İstatistik Kurumu'nun verilerine göre, Samsun'da 2025 Nisan ayında konut satışları, geçen yılın aynı ayına göre yüzde 73,30 artarak 2 bin 525'e ulaştı. Türkiye genelindeki artış ise yüzde 56,6 olarak gerçekleşti.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre Samsun'da 2025 yılı Nisan ayında konut satışları, geçen yılın aynı ayına göre yüzde 73,30 oranında artarak 2 bin 525'e ulaştı.

TÜİK, 2025 yılı Nisan ayı konut satış istatistiklerini açıkladı. Türkiye genelinde Nisan ayında 118 bin 359 konut satıldı. Türkiye genelinde konut satışları Nisan ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 56,6 oranında artarak 118 bin 359 oldu.

Rekor artış

Samsun'da ise konut satışları geçen yılın aynı dönemine göre önemli bir artış gösterdi. 2024 yılı Nisan ayında bin 457 olan konut satış sayısı, 2025 Nisan ayında yüzde 73,30 artarak 2 bin 525'e yükseldi.

Samsun'da 2025 yılının Ocak-Nisan döneminde toplam 9 bin 256 konut satıldı. Geçen yılın aynı döneminde bu sayı 6 bin 650 olarak kaydedilmişti. Böylece Samsun'da yılın ilk dört ayında konut satışları yüzde 39,19 oranında arttı. - SAMSUN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ekonomi
İstanbul'daki barış zirvesiyle ilgili Ukrayna'dan ilk açıklama: Koşulsuz ateşkese hazırız

İstanbul görüşmesinde barış umudu! Taraflardan biri koşul sunmadı
Türkiye-ABD-Ukrayna heyetleri arasındaki görüşme sona erdi

İstanbul'daki barış zirvesinde ilk görüşme sona erdi
Milli Savunma Bakanlığı'ndan korucularla ilgili açıklama

MSB'den koruculara yeni iş öneren DEM Partili Bakırhan'a sert yanıt
Süper Lig'in en pahalı futbolcusu olacak! Fenerbahçe transferde ilk bombayı patlatıyor

Fenerbahçe transferde ilk bombayı patlatıyor
Ceviz büyüklüğünde dolu yağdı, meyve ağaçlarında yaprak kalmadı

Ceviz büyüklüğünde yağdı, ağaçlarda yaprak kalmadı
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Ne Ronaldo ne Merih! Suudi Arabistan'da şampiyon belli oldu

Suudi Arabistan'da şampiyon belli oldu
Terörsüz Türkiye 5 aşamada planlandı! Silahların teslimi ve yöneticilerle ilgili yeni ayrıntılar

Silahların teslimi ve örgüt yöneticileriyle ilgili yeni ayrıntılar
Dursun Özbek'ten Okan Buruk'a şampiyonluk hediyesi: O oyuncuyu sana alacağım

Taraftar çıldıracak! Dursun Özbek'ten Okan Buruk'a şampiyonluk hediyesi
Merkez Bankası'nın yıl sonu dolar, faiz ve enflasyon beklentileri belli oldu

Dolar, faiz ve enflasyon beklentileri değişti
İsrail gece boyunca bomba yağdırdı! 100'den fazla ölü var

İsrail gece yarısı bomba yağdırdı! 100'den fazla ölü var
Özgür Özel'den 'Espresso Lab' çıkışı: Ben yapmadım Varank yaptı

Özgür Özel'den "Espresso Lab" çıkışı: Ben yapmadım Varank yaptı
Ünlü sunucudan magazin dünyasını sarsacak sözler: Onları tuvalette yakaladım

Ünlü sunucudan bomba itiraf: Tuvalette cinsel temasta bulunuyorlardı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.