Samsun'da kivi üretiminde hedef 4 yılda 1. sıraya yerleşmek

SAMSUN (İHA) - Samsun İl Tarım ve Orman Müdürü İbrahim Sağlam, kivi üretiminde 4. sırada yer alan Samsun'un 4 yılda 1. sıraya çıkarmayı hedeflediklerini açıkladı.

Samsun Valiliği, Büyükşehir Belediyesi ile İl Tarım ve Orman Müdürlüğü iş birliğinde yürütülen Bitkisel Üretimi Geliştirme Projesi kapsamında Çarşamba ilçesinde yem bitkileri tohumu ve kivi fidanı dağıtım töreni yapıldı. Törende 4 bin 250 da alanda üretilmek üzere 8,5 ton silajlık mısır tohumu, 350 da alanda üretilmek üzere 1400 kg yonca tohumu ve 230 da alanda üretilmek üzere 11 bin 500 adet kivi fidanı üreticilere hibe edildi.

Törende konuşan Samsun İl Tarım ve Orman Müdürü İbrahim Sağlam, yem bitkileri ve kivi üretimine dair açıklamalarda bulundu.

Kivi üretiminde Samsun'un konumundan bahseden İbrahim Sağlam, "İlimizde 190 üreticimiz tarafından 4 bin 43 da alanda 10 bin 350 ton kivi üretimi gerçekleşmektedir. İlimiz kivi üretimde, ülkemizde; Bursa, Mersin ve Yalova'dan sonra 4. sıradadır. Yapacağımız çalışmalarla, önümüzdeki 4 yılın sonunda kivi üretiminde ilimizin 1. sırada olması hedeflenmiştir. Çarşamba ilçemiz, ülkemizin en fazla kivi üretim alanına sahip ilçesi olup toplam 108 üreticimizin 3 bin 500 da alanda 8 bin 960 ton kivi üretimi ile tek başına ilimiz kivi üretiminin yüzde 87'sini gerçekleştirilmektedir" dedi.

Samsun Büyükşehir Belediyesi iş birliğinde verilecek desteklemelerden de söz eden İbrahim Sağlam, "Samsun Büyükşehir Belediye Başkanlığımız ile 2022 yılında uygulamaya koyduğumuz Yem Bitkileri Ekiliş Alanlarını Artırma Projesi ile üreticilerimize; yüzde 60 hibeli olarak 21 bin da alanda üretilmek üzere 42 ton silajlık mısır, 2 bin 800 da alanda üretilmek üzere 7 ton yonca, 500 da alanda üretilmek üzere 5 ton korunga, 6 bin 900 da alanda üretilmek üzere 69 ton yem bezelyesi ve 2 bin 500 da alanda üretilmek üzere 10 ton hibe İtalyan çimi tohumluğu hibe edilecektir. Böylece toplamda 133 ton hibe edilecek yem bitkisi tohumluğu ile 33.700 da ekiliş sağlanmış olacaktır. Ayrıca yine Samsun Büyükşehir Belediye Başkanlığımız tarafından; Akdeniz Meyve Sineği ile biyoteknik mücadele amacıyla 700 da alanda uygulanmak üzere 1400 adet tuzak, 54 da alanda üretilmek üzere 11 bin 880 adet aronya fidanı, 100 da alanda üretilmek üzere 500 bin adet çilek fidesi, 640 da alanda üretilmek üzere 12 bin 800 adet ceviz fidanı, 150 da alanda üretilmek üzere 50 ton patates tohumluğu, 1000 dekar alanda üretilmek üzere 10 ton kuru fasulye tohumluğu, 286 da alanda üretilmek üzere 14 bin 300 adet kivi fidanı üreticilerimize hibe edilecektir. Böylelikle Büyükşehir Belediye Başkanlığımız 2022 yılında Bitkisel Üretimi Geliştirme Projesi ile yaklaşık 3 bin çiftçimizin 35 bin 754 da alanda bitkisel üretim yapabilmesi için tohum, fide ve fidan desteği sağlamış olacaktır" diye konuştu.

Programa Çarşamba Kaymakamı Doç. Dr. Şükrü Yıldırım, Çarşamba Belediye Başkanı Halit Doğan, Samsun Büyükşehir Belediye Başkanlığı Tarımsal Hizmetler Daire Başkanı Dr. Ali Korkmaz, oda ve birlik başkanları, sivil toplum kuruluşu örgütleri, siyasi parti ilçe başkanları, şube ve ilçe müdürleri ile Çarşambalı üreticiler katıldı. - SAMSUN