Samsun'da Kırsal Kalkınma Destekleri ile Yüzde 50 Hibe Sözleşmeleri İmzalanmaya Başlandı

Kırsal Kalkınma Destekleri Ekonomik Yatırım Projeleri kapsamında Samsun İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ile yatırımcılar arasında yüzde 50 hibe destekli sözleşmeler imzalanmaya başlandı.

Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından uygulanan Kırsal Kalkınma Destekleri çerçevesinde, Ayvacık ilçesinde fındık işleme tesisi kuran girişimci ile Asarcık ilçesinde etlik kanatlı üretimi yapan yatırımcı, Samsun İl Tarım ve Orman Müdürü Kemal Yılmaz ile karşılıklı olarak hibe sözleşmelerini imzaladı.

42,6 milyon TL hibe

İmza töreninde açıklamalarda bulunan İl Müdürü Kemal Yılmaz, 2025 yılı kapsamında Samsun'da toplam yatırım bedeli 94 milyon 280 bin 538 TL olan 7 projenin destek kapsamına alındığını, bu projelere 42 milyon 651 bin 672 TL hibe sağlanacağını belirtti. Yılmaz, "2006 yılından bu yana yürütülen program kapsamında bugüne kadar ilimizde toplam 195 proje hayata geçirildi. Bu projelerin toplam yatırım tutarı 214 milyon TL'yi bulurken, yaklaşık 102 milyon TL hibe ödemesi yapılmıştır. Ekonomik ve altyapı projeleri kapsamında işlemlerini tamamlayan yatırımcılarımızla sözleşme imzalamaya devam ediyoruz" dedi.

Yılmaz ayrıca, kırsalda gelir düzeyinin artırılması, tarımsal üretim ile tarıma dayalı sanayinin entegrasyonunun sağlanması, küçük ve orta ölçekli işletmelerin desteklenmesi, alternatif gelir kaynaklarının oluşturulması ve yeni teknolojilerin yaygınlaştırılmasını amaçlayan bu yatırımların hem il ekonomisine hem de üreticilere büyük katkı sağlayacağını vurguladı. - SAMSUN