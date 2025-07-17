Samsun'da Kırsal Kalkınma Destekleri: 72 Üreticiye 9.7 Milyon TL Hibe

Samsun'da Kırsal Kalkınma Destekleri: 72 Üreticiye 9.7 Milyon TL Hibe
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Tarım ve Orman Bakanlığı, Samsun'da Kırsal Kalkınma Yatırımlarının Desteklenmesi Programı çerçevesinde 72 üreticiye toplam 9 milyon 729 bin TL hibe verecek. İmzalanan sözleşmelerle, üreticilerin ihtiyaç duyduğu altyapı projeleri hayata geçirilecek.

Tarım ve Orman Bakanlığı'nın Kırsal Kalkınma Yatırımlarının Desteklenmesi Programı kapsamında Samsun'da 72 üreticiye toplam 9 milyon 729 bin TL hibe verilecek.

Samsun'da Kırsal Kalkınma Yatırımlarının Desteklenmesi Programı (KKDP) 16. Etap altyapı projeleri kapsamında, Tarım ve Orman Bakanlığınca yatırıma alınan üreticiler ile hibe sözleşmesi imzalandı. İmza töreninde açıklama yapan Samsun Tarım ve Orman İl Müdürü İbrahim Sağlam, "Bu yıl ilimizde kabul edilerek bakanlığımızın onayına sunulan 'Kırsal Kalkınma Projelerimizin' tamamı yatırıma alınmıştır. Uygulanacak olan altyapı projeleri sayesinde ilimizde üreticilerimizin ihtiyaç duyduğu ekipmanlar karşılanmaktadır. Hibe sözleşmesi imzalamaya hak kazanan 72 üreticiden yer tespitleri gerçekleştirilen altı üreticimiz ile hibe sözleşmesi imzalanmıştır. İlimizde 2025 Başvuru Dönemi kapsamında hibe sözleşmesi imzalamaya hak kazan 72 yatırımcımızın 19 milyon 458 bin TL olan toplam proje tutarının 9 milyon 729 bin TL'sine hibe desteği sağlanacaktır. Program kapsamında iş takvimi çerçevesinde yer tespitleri devam eden yatırımcılarının ile hibe sözleşmeleri imzalanmaya devam edecek. Uygulanacak projelerin ilimiz tarımına yatırımcısına üreticisine hayırlı ve uğurlu olmasını dilerim" dedi. - SAMSUN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ekonomi
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