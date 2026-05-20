Orta Karadeniz Kalkınma Ajansı (OKA) öncülüğünde; TOBB Samsun Kadın Girişimciler Kurulu ve Samsun Model Fabrika iş birliğiyle hayata geçirilen Kadın Mühendis Okulu, ikinci dönem mezunlarını verdi. Samsun'da düzenlenen törenle 15 kadın mühendis mezuniyet belgesini aldı.

Kadın mühendisler; endüstri 4.0, yalın üretim, dijital dönüşüm ve verimlilik alanlarında yoğun bir eğitim sürecinden geçti. Katılımcılar, teorik ve uygulamalı eğitimler sonunda Model Fabrika Öğren Dönüş Programı kapsamında 4 aylık yalın/dijital dönüşüm projelerinde görevlendirilerek saha deneyimi kazandı. Eğitimler; sanayi örnekleri, vaka analizleri ve uygulamalı çalışmalarla desteklenirken, YODA Analizi Eğitimi ile organizasyonel olgunluk düzeyi ölçümleme, işletmelerde güçlü ve gelişime açık yönlerin belirlenmesi ve sürekli iyileştirme süreçlerine katkı sağlama becerileri kazandırıldı.

"Samsun bambaşka bir yüzyıla hazırlanıyor"

Törende konuşan OKA Genel Sekreteri Mehlika Dicle, Samsun'un üretim ve sanayi alanındaki yükselişine dikkat çekerek, "Bildiğiniz üzere Samsun, sadece Karadeniz'in değil, Anadolu'nun da parlayan yıldızlarından biri olarak her geçen gün daha güçlü bir sanayi ve üretim merkezi haline geliyor. Türkiye'de uzun yıllardır batıdaki büyük şehirlerde yoğunlaşan üretim yükünün artık ülkemizin tamamına daha dengeli yayılması, Anadolu şehirlerimizin kalkınmada daha etkin roller üstlenmesini kaçınılmaz hale getiriyor. Samsun da sahip olduğu lojistik avantajları, üretim altyapısı ve yetişmiş insan kaynağıyla bu dönüşümün önemli merkezlerinden biri olarak öne çıkıyor. Sayın Cumhurbaşkanımızın ortaya koyduğu vizyon doğrultusunda, Sanayi ve Teknoloji Bakanımız Sayın Mehmet Fatih Kacır'ın liderliğinde şekillenen Samsun–Mersin Sanayi Koridoru; hızlı tren ve otoyol projeleri ile bütünleşik olarak şehrimize büyük ölçekli yatırımcıların ilgisinin artmasıyla Samsun'u bambaşka bir yüzyıla hazırlanıyor. Ülkemizde üst ölçekli politikalarda tüm bu gelişmeler yaşanırken, 2025 yılının başında bizler bir hayal kurduk ve çok kıymetli bir yolculuğa çıkmaya karar verdik. Bu kararın arka planında bölgemizin ekonomik kalkınması kadar sosyal kalkınmasına verdiğimiz önem ve tüm Kalkınma Ajanslarının kadın girişimciliği ve kadın istihdamı alanında yürüttüğü özel tema çalışmaları yer alıyordu" dedi.

İlk dönem mezunları görev almaya başladı

Kadın Mühendis Okulu'nun ilk dönem mezunlarının sanayi bölgelerinde görev almaya başladığına dikkat çeken Mehlika Dicle, "2025 yılının ilk yarısında başlayan eğitim ve staj uygulamalarının ardından 22 Eylül 2025 tarihinde gerçekleştirdiğimiz Kadın Mühendis Okulu'nun mezuniyet töreni programı hepimiz için bir kırılma noktası oldu. İlk dönem mezunlarımızdan yedi arkadaşımız Samsun'daki Organize Sanayi Bölgelerinde yalın üretim koordinatörü olarak görev almaya başladı. Yine birçok mezunumuz, bölgemizin geleceği açısından stratejik öneme sahip işletmelerde çalışma hayatına katıldı. Biraz önce vurguladığım üzere programı tasarlarken temel hedefimiz; Samsun'un orta ve yüksek teknoloji sanayi hedeflerine katkı sağlayacak, bu hedefler doğrultusunda bizlerle birlikte çalışacak ve ikiz dönüşümün öncüsü olacak kadın mühendis arkadaşlarımızı saha için hazırlamaktı. Bugün geldiğimiz noktada, ikinci dönem mezunlarını vermenin, Kadın Mühendis Okulu üçüncü dönem programımızı başlatmanın onurunu yaşıyoruz" diye konuştu.

"Bilgi sahaya indi, üretime dokundu"

Samsun Model Fabrika Direktörü Onur Berberoğlu ise programın yalnızca bir eğitim süreci olmadığını belirterek, "Bugün burada yalnızca bir eğitim programının kapanışını yapmak için değil, çok daha anlamlı bir hikayenin yeni sayfasına tanıklık etmek için bir aradayız. Kadın Mühendis Okulu, en başından beri sadece bir kurs olarak tasarlanmadı. Bu programın amacı; kadın mühendislerimizin sanayide daha güçlü yer almasını sağlamak, onları yalın üretim, dijital dönüşüm, verimlilik ve saha uygulamalarıyla buluşturmak, aynı zamanda bölgemizin nitelikli insan kaynağı ihtiyacına doğrudan katkı sunmaktı. Çünkü biliyoruz ki mühendislik yalnızca masa başında yapılan hesaplardan ibaret değildir. Mühendislik; sahaya inmektir, problemi yerinde görmektir, veriyi okumaktır, çözüm üretmektir. Kısacası üretimin kalbine dokunmaktır. Programımıza ilk dönemde 83, ikinci dönemde ise 98 başvuru yapılması, aslında bu ihtiyacın ve bu ilginin ne kadar güçlü olduğunu gösteriyor. Belirlenen kriterler doğrultusunda yapılan değerlendirmeler sonucunda her dönem 15 kadın mühendis adayımız programa kabul edildi. Bu yönüyle Kadın Mühendis Okulu, seçici, odaklı ve çıktısı güçlü bir gelişim modeli ortaya koydu. Bugün istihdam performansına baktığımızda da bu emeğin karşılığını görüyoruz. İlk dönemde mezun olan 14 kadın mühendisimizin 11'i istihdama kazandırıldı. İkinci dönemde ise 15 mezunumuzdan 5'i şimdiden istihdam edildi ve bu süreç halen devam ediyor. Bu rakamlar bizim için yalnızca bir yüzde değil; her biri bir kariyer başlangıcı, bir aile sevinci, bir sanayi kuruluşu için yeni bir yetkinlik ve bölgemiz için güçlü bir kazanımdır" ifadelerini kullandı.

"Kadın mühendislerin sahada daha fazla yer alması çok büyük önem arz ediyor"

TOBB Samsun Kadın Girişimciler İcra Kurulu Başkanı Mihriban Akyüz de kadın mühendislerin üretim süreçlerindeki rolüne vurgu yaparak, "Sanayi artık sadece üretim gücüyle değil, verimlilik, dijitalleşme, sürdürebilirlik ve yenilikçi bakış açısıyla şekilleniyor. Bu noktada kadın mühendislerin sahada daha fazla yer alması, karar süreçlerine dahil olması, dönüşüme liderlik etmesi çok büyük önem arz ediyor. Bu çalışma kadın üretim ekosisteminde daha görünür, daha etkin bir şekilde yer almasını katkı sunuyor" açıklamasında bulundu.

Konuşmalarında ardından kadın mühendisleri mezuniyet sertifikaları verildi. Programa ayrıca Samsun Sanayi ve Teknoloji İl Müdürü Selahattin Altunsoy, KOSGEB Samsun İl Müdürü Sayın Nebahat Livaoğlu ve kadın mühendisler katıldı. - SAMSUN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı