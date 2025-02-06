Samsun'da Gübre Bayi Denetimleri Başladı

Samsun'un Çarşamba ilçesinde, Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından 81 ilde eşzamanlı olarak gübre bayi denetimi yapıldı.

Çiftçilerin güvenilir gübreye erişimini temin etmek, taklit ve tağşiş gübrelerin piyasaya arzını önlemek amacıyla gübre kullanımının yoğun olduğu ilkbahar mevsimi öncesinde Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı'nın talimatı ve Bitkisel Üretim Genel Müdürlüğü'nün koordinasyonunda 81 ilde eş zamanlı gübre bayi denetimlerine başlandı. Bu meyan da Samsun'un Çarşamba ilçesinde, Samsun İl Tarım ve Orman Müdürü İbrahim Sağlam ile Çarşamba İlçe Tarım ve Orman Müdürü İrfan Öztürk'ün katılımıyla gübre bayilerine yönelik 'sahte gübre' denetimleri gerçekleştirildi.

Gübre takip sistemi ile denetleniyor

Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından ülke genelinde başlatılan denetimler kapsamında, beyan içeriğine uygun gübre satışının yapılması, üreticilerin doğru gübreleri satın alarak maddi kayıplar yaşamaması hedefleniyor. Barkod okutularak yapılan denetimlerde gübrelerin, Gübre Takip Sistemi'ne (GTS) kayıtlı olup olmadıkları denetleniyor. İl ve ilçe tarım müdürlükleri tarafından yürütülen denetimler ile sahte gübreler tespit edilirken, üreticilerin güvenli gübreyi satın alarak, üretimde arzu ettikleri verim ve kaliteye ulaşmaları hedefleniyor.

47 denetçi görev alıyor

Denetimlere katılan Samsun İl Tarım ve Orman Müdürü İbrahim Sağlam, "Bugün itibariyle 3 hafta süresince Türkiye genelinde eş zamanlı bir denetim yapılacak. Samsun başta Türkiye olmak üzere Karadeniz de önemli şehirlerimizden biri. Türkiye genelinde 2024 yılı içerisinde 7 milyon ton civarında gübre kullanımı varken bunun yaklaşık 1 milyon tonu ilimizde yapılmakta. Bunun da 152 bin tonu ilimizde tarımsal alanda kullanılmakta. Dolayısıyla 47 tane gübre denetçisiyle çiftçilerimizin daha kaliteli, içeriği değiştirilmemiş sahte gübre ile mücadele açısından denetimlerimiz devam etmekte" dedi.

"Samsun'da sahte gübreye rastlanmadı, denetimler devam edecek"

2024 ve 2025 yılı içerisinde yapılan bayi ve gübre denetimlerinde de bahseden Sağlam, Samsun'da sahte gübre ile karşılaşılmadığını ifade ederek, "2024 yılı içerisinde 519 tane bayimiz ve 36 tane de üreticimiz var. 2024 yılı içerisinde toplamda 990 adet denetim yaptık. 2025 yılı içerisinde, bugüne kadar da toplam 225 bayimizde 425 civarında ürün içerisinde denetimlerimizi yaptık. Dolayısıyla hem analizde hem barkotta 2024 yılı içerisinde ilimizde sahte gübre ile karşılaşılmadı. Ama bu demek değildir ki 2025 yılında denetimlerimiz devam edecek. Buradan bir şey daha ifade etmek istiyorum. Çiftçilerimizin mutlak suretle toprak tahlili yapmadan gübre kullanmamasını tavsiye ediyoruz. Çünkü belki ihtiyacı yok, belki daha fazla ihtiyacı var. Mutlaka çiftçilerimizin toprak tahlillerini yapıp buna göre gübre kullanmalarını tavsiye ediyoruz. Aksi takdirde topraklarımız çevre kirlenir, keselerine de fazla bir maliyet girer diye düşünüyorum" diye konuştu. - SAMSUN