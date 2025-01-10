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Samsun'da Çocuklara Enerji Tasarrufu Bilinci Aşılanıyor

Samsun'da Çocuklara Enerji Tasarrufu Bilinci Aşılanıyor
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Samsun'da düzenlenen 'Enerji Takımı' tiyatro etkinliği ile ilkokul çağındaki 5 bin çocuğa enerji verimliliği ve tasarrufu hakkında bilgi veriliyor. Etkinlik, çocuklara hem eğlenceli vakit geçirtiyor hem de enerji tasarrufu bilincini aşılamayı amaçlıyor.

Samsun'da, "Enerji Takımı" tiyatro etkinliği ile çocuklara enerji tasarrufu bilinci aşılanıyor. Etkinlik çerçevesinde 5 bin çocuğa ulaşılması hedefleniyor.

Samsun'da, Yeşilırmak Elektrik Dağıtım A.Ş.(YEDAŞ), İl Milli Eğitim Müdürlüğü iş birliğiyle, Enerji Haftası kapsamında önemli bir etkinliğe imza atılıyor. Şirket, ilkokul çağındaki çocuklara enerji verimliliği ve tasarrufu konusunda farkındalık kazandırmak amacıyla, "Enerji Takımı" adlı tiyatro oyununu 5 ilçede sahnelemeye başladı. Canik Kültür Merkezi'nde düzenlenen tiyatro etkinliğinde ilkokul öğrencileri, elektrik tasarrufu konusunda eğitici tiyatro oyunu ile bilgilendirildi. Aynı zamanda tiyatro oyunu ile öğrenciler keyifli bir vakit geçirdi.

"Daha yaşanabilir bir dünya için onları enerji tasarrufu hakkında bilgilendiriyoruz"

YEDAŞ Bölge Müdürü Emin Uğur Asan, "Her yıl Enerji Verimliliği Haftasında ilkokul çağındaki öğrencilerimize enerji verimliliği hakkında gerekli bilgilendirmeleri yapıyoruz. Son 2 yıldır da daha önce yaptığımız seminerler yerine enerji tiyatrosu düzenleyerek çocuklarımız hem eğlendiriyoruz hem de bu bilinci oluşturmada yardımcı olmaya çalışıyoruz. Bu etkinliğin akabinde de yine çocuklarımıza enerji verimliliğini anlatan kitapçıklarımızı dağıttık. Bu sayede daha çok öğrencimize enerji verimliliğini anlatmayı hedefledik. Bu doğrultuda daha yaşanabilir bir dünya için onları enerji tasarrufu hakkında bilgilendirmiş oluyoruz" dedi.

Enerjiyi verimli kullanan bir nesil yetiştirmek hedef

YEDAŞ, enerji verimliliği konusunda son 10 yılda pek çok projeye imza attı. Son iki yıldır ise seminerler yerine tiyatro oyunları düzenleyerek, çocuklara enerjiyi verimli kullanmanın keyifli ve etkili yollarını öğretmeye yönelik çalışmalarını sürdürüyor. Tiyatro gösterimlerinin ardından, özel olarak hazırlanan "Enerji Takımı" hikaye kitabı da öğrencilere dağıtılıyor. Kitap, enerji tasarrufu bilincini desteklemeyi amaçlıyor.

Oynanan tiyatronun içeriğinde; enerjinin farklı kullanım alanları, neden verimli kullanılması gerektiği ve enerji israfının olumsuz etkileri gibi temel konulara yer verildi. Proje, çocukların öğrendiklerini aileleri ve çevreleriyle paylaşarak, bu bilinci daha geniş kitlelere ulaştırmalarını amaçlıyor. Şirket, temiz bir çevre ve daha yaşanabilir bir dünya için, enerji kaynaklarının tasarruflu kullanılması gerektiğinin altını çizerken, bu projeyle gelecekte enerjiyi verimli kullanan bir nesil yetiştirmeyi hedefliyor.

Canik Kültür Merkezi'nde düzenlenen tiyatro etkinliğine ayrıca Samsun İl Milli Eğitim Müdürü Dr. Murat Ağar, Milli Eğitim Müdür Yardımcı Kenan Arslan ve Canik İlçe Milli Eğitim Müdürü Zahit Köseoğlu da katıldı. - SAMSUN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ekonomi
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