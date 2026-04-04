Balıkta bereketli sezon: "Halk bu yıl balığa doydu"

Balıkta bereketli sezon: 'Halk bu yıl balığa doydu'
Samsun Su Ürünleri Kooperatifi Başkanı Atıf Malkoç, balık av sezonunun sona ermesine sayılı günler kala bu yıl balıkçılıkta bolluk yaşandığını belirtti. Hamsi fiyatlarının düşmesiyle halkın bolca balık tükettiğini ifade eden Malkoç, maliyet artışlarının çaça balıkçılığını olumsuz etkilediğini vurguladı.

Balık av sezonunun kapanmasına sayılı günler kala değerlendirme yapan Samsun Su Ürünleri Kooperatifi Başkanı Atıf Malkoç, palamut dışında hemen her türde bolluk yaşandığını belirterek, "Halk bu sene doya doya balık yedi" dedi.

Ülke genelinde balık av sezonu 15 Nisan itibarıyla sona erecek. Sezonu değerlendiren Samsun Su Ürünleri Kooperatifi Başkanı Atıf Malkoç, bu yıl balıkçılık açısından verimli bir dönem yaşandığını belirtti. Hamsinin fiyatının zaman zaman 50 TL'lere kadar düştüğünü belirten Atıf Malkoç, "Bu sene palamut olmadı ancak diğer tüm balıklar boldu. Hamsi hala devam ediyor. Bu yıl her türlü balık çıktı ve uygun fiyatlarla satıldı. Hamsinin kilosu 50 TL'ye kadar düştü. Halk bu sene doya doya balık yedi. Geçen seneye göre bu yıl çok daha iyiydi. İnce hamsi hiç olmadı, tutulan balıkların hepsi iriydi. Sıkıntılı bir sezon geçmedi. Balıkçıların yüzde 90'ının durumu iyi" dedi.

Çaça balıkçılığına savaş etkisi

Sezonun son bölümünde yaşanan maliyet artışlarına da dikkat çeken Malkoç, özellikle uluslararası gelişmelerin balıkçılığı doğrudan etkilediğini söyledi. İran-ABD savaşı dolayısıyla mazot fiyatlarının yükseldiğini kaydeden Malkoç, bu durumun özellikle çaça avcılığını olumsuz etkilediğini belirtti. Çaça sezonu başlamasına rağmen teknelerin yüksek maliyetler nedeniyle denize açılamadığını dile getiren Malkoç, "Şu an denize çıkan tekneler kazandığı parayla mazotu bile karşılayamıyor. En büyük sıkıntımız maliyetler" diyerek yaşanan zorluğa dikkat çekti. - SAMSUN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

