Samsun’da 300’ün üzerinde kırtasiye ve 50 binden fazla ürün denetlendi

Samsun Ticaret İl Müdürü Kürşat Turpçu, yeni eğitim-öğretim yılı öncesinde 10 Ağustos'tan bu yana kent genelinde kırtasiye ve okul ürünlerine yönelik ürün güvenliği (PGD), Fiyat Etiketi Yönetmeliği ve haksız fiyat artışı (HFA) kapsamında 300'ün üzerinde işletme ile 50 binin üzerinde ürünün denetlendiğini açıkladı.

Ticaret İl Müdürlüğü Samsun'da "Güvensiz Ürüne Karşı Sıfır Tolerans" ilkesi kapsamında denetimlerini sürdürüyor. Bu kapsamda Samsun'da 10 Ağustos'tan itibaren 300'ün üzerinde işletme, 50 binin üzerinde ürün denetlendi. Bugün de Samsun Ticaret İl Müdürü Kürşat Turpçu ve Ticaret İl Müdürlüğü personelleri ile Orta Karadeniz Gümrük ve Dış Ticaret Bölge Müdürlüğüne bağlı personeller tarafından Atakum'da bir kırtasiyede denetim gerçekleştirildi. Denetimlerde ürünlerin üzerinde etiket fiyatlarının bulunup bulunmadığı, etiket fiyatı ile kasa fiyatı arasında fark bulunup bulunmadığı ve etiket fiyatının değişim tarihi ile ürünün önceki fiyatı arasında haksız fiyat artışı olup olmadığı kontrol edildi.

Denetimlerin ardından açıklamalarda bulunan Kürşat Turpçu, "2026-2027 eğitim-öğretim yılı başlarken, öğrenciler ve velilerimiz için kırtasiye alışverişleri hız kazandı. Samsun Ticaret İl Müdürlüğü olarak bizler de eğitim-öğretim yılı öncesinde kırtasiye ve okul ürünlerine yönelik denetimlerimizi 10 Ağustos'tan bu yana etkin bir şekilde sürdürmekteyiz. Tüketicilerimizin sağlığını ve ekonomik çıkarlarını korumak amacıyla 10 Ağustos'tan bu yana denetimlerimizi hızlandırdık. Denetimlerimizi 'güvensiz ürüne karşı sıfır tolerans' ilkesi kapsamında yürütmekteyiz" dedi.

"Güvensiz ürünler, Güvensiz Ürün Bilgi Sistemi'ne kaydediliyor"

Yapılan denetimlerde güvensiz ürün olarak belirlenen ürünlerin sisteme kaydedildiğine de değinen Kürşat Turpçu, "Tüketicilerimize kırtasiye alışverişlerini yaparken; imalatçı veya ithalatçının açık adı ve adresi ile marka ve model bilgilerinin üzerinde yer aldığı ürünleri tercih etmelerini özellikle vurgulamak istiyorum. Güvensiz olduğu tespit edilen ürünler için ürünün toplatılmasından idari para cezasına kadar çeşitli yaptırımlar uygulanmaktadır. Ayrıca güvensiz olduğu tespit edilen ürünler, Güvensiz Ürün Bilgi Sistemi'ne kaydedilmektedir. Vatandaşlarımız ve çocuklarımız da güvensiz ürünleri bu sistem üzerinden takip edebilirler. Ürünlerin üzerinde etiket fiyatlarının bulunup bulunmadığı, etiket fiyatı ile kasa fiyatı arasında fark bulunup bulunmadığı ve etiket fiyatının değişim tarihi ile ürünün önceki fiyatı arasında haksız fiyat artışı olup olmadığını kontrol ediyoruz. Yine Orta Karadeniz Gümrük ve Dış Ticaret Bölge Müdürlüğümüze bağlı ürün güvenliği denetmenlerimiz tarafından da kırtasiye malzemeleri ve okul ürünleriyle ilgili olarak ürünlerin üzerinde CE işareti, üretici ve ithalatçı firmaya ait bilgilerin bulunup bulunmadığı ve ürünlerin teknik düzenlemelere uygunluğu ile ilgili olarak denetimler gerçekleştirilmektedir" diye konuştu.

"300'ün üzerinde kırtasiye ve 50 binden fazla ürün denetlendi"

Bu dönemde kırtasiye ürünleri satan işletmelerde yapılan denetimler hakkında da bilgi veren Turpçu, "Samsun Ticaret İl Müdürlüğü olarak yeni eğitim-öğretim yılı öncesinde; 10 Ağustos'tan bu yana kırtasiye ve okul ürünlerinde; ürün güvenliği (PGD), Fiyat Etiketi Yönetmeliği ve haksız fiyat artışı (HFA) kapsamında ilimiz genelinde 300'ün üzerinde işletme, 50 binin üzerinde ise ürün denetlenmiştir" şeklinde konuştu.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı