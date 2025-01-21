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Samsun'da 2024'te Konut Satışları Yüzde 24,11 Arttı

Samsun'da 2024'te Konut Satışları Yüzde 24,11 Arttı
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Türkiye İstatistik Kurumu'nun verilerine göre, Samsun'da 2024 yılında toplam 27 bin 608 konut satışı gerçekleşti ve bu rakam bir önceki yıla göre yüzde 24,11 artış gösterdi.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre Samsun'da 2024 yılında toplam 27 bin 608 adet konut satışı gerçekleşti. Buna göre 2024'te konut satışı bir önceki yıla göre yüzde 24,11 artış gösterdi.

TÜİK, 2024 yılına ait konut satış istatistiklerini açıkladı. Türkiye genelinde konut satışları 2023 yılına göre yüzde 20,6 oranında artarak 1 milyon 478 bin 25 adede ulaştı. Samsun'da 2024 Aralık ayında 4 bin 124 konut satıldı.

Samsun'da 2024 yılında ise toplam 27 bin 608 adet konut satışı gerçekleşti. İlde 2023 yılında toplam 22 bin 244 konut satılmıştı. 2023 yılına göre 2024'te konut satışı yüzde 24,11 oranında artış gösterdi. - SAMSUN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ekonomi
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