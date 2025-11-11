Haberler

Samsun Çarşamba Ticaret Borsası, ABD Pazarına Açılım İçin Zirveye Katıldı

Güncelleme:
Samsun Çarşamba Ticaret Borsası heyeti, Ankara'da düzenlenen 'TOBB Ticaret Merkezleri Hedef Pazar: ABD Zirvesi 2025' etkinliğine katılarak Türk firmalarının ABD pazarındaki ihracat fırsatlarını değerlendirdi.

Samsun Çarşamba Ticaret Borsası (ÇTB) heyeti, Ankara'da düzenlenen "TOBB Ticaret Merkezleri Hedef Pazar: ABD Zirvesi 2025"te kamu ve özel sektör temsilcileriyle bir araya gelerek, bölge iş dünyasının ABD pazarına açılımı ve ihracat fırsatları üzerine temaslarda bulundu.

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) tarafından düzenlenen "TOBB Ticaret Merkezleri Hedef Pazar: ABD Zirvesi 2025" etkinliği, Ankara'da TOBB Konferans Salonu'nda gerçekleştirildi. Zirve, Türk markalarının ve sektörlerinin ABD pazarında etkinliğini artırmak, sürdürülebilir ihracata katkı sağlamak ve Türk firmalarının ABD'deki ticari varlığını güçlendirmek amacıyla düzenlendi.

Etkinliğe, TOBB Başkanı M. Rifat Hisarcıklıoğlu'nun ev sahipliğinde, Ticaret Bakanı Prof. Dr. Ömer Bolat, ABD Büyükelçiliği temsilcileri, kamu kurumlarının üst düzey yöneticileri ile özel sektörden uzmanlar katılırken Çarşamba Ticaret Borsası'nı (ÇTB) temsilen etkinliğe Yönetim Kurulu Başkanı Kazım Yılmaz ve Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Selim Yılmaz da katıldı. Zirvede, yüzde 100 TOBB iştiraki olarak 2021 yılında faaliyete başlayan TOBB Ticaret Merkezi'nin kuruluş amacı, faaliyet alanları ve bugüne kadar elde ettiği sonuçlar, Türkiye ABD ticari ilişkileri ve ABD iş ortamı, ABD Pazar dinamikleri, hizmetler ve teknoloji ihracatı potansiyeli gündeme alındı.

Program kapsamında düzenlenen oturumlarda, ABD pazarında yer almak isteyen Türk firmalarına yönelik stratejiler, ticaret merkezlerinin sunduğu hizmetlerin etkin kullanımı ve ihracatın artırılmasına yönelik işbirliği fırsatları değerlendirildi.

Çarşamba Ticaret Borsası heyeti, etkinlik süresince hem kamu hem de özel sektör temsilcileriyle görüşmeler gerçekleştirerek, bölge iş dünyasının ABD pazarına açılımı konusunda bilgi alışverişinde bulundu.

Zirve, Türk iş dünyasının küresel rekabet gücünü artırmak ve Türkiye'nin dış ticaretteki etkinliğini sürdürülebilir biçimde geliştirmek adına önemli bir platform niteliği taşıdı. - SAMSUN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ekonomi
Haberler.com
