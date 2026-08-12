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Karadeniz'deki gerginlik Samsun'da gemi yoğunluğunu artırdı

Karadeniz'deki gerginlik Samsun'da gemi yoğunluğunu artırdı
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Rusya ile Ukrayna arasında devam eden savaş ve Karadeniz’de ticari gemilerin dronlarla hedef alınması, deniz ticaretini olumsuz etkiliyor.

Rusya ile Ukrayna arasında devam eden savaş ve Karadeniz'de ticari gemilerin dronlarla hedef alınması, deniz ticaretini olumsuz etkiliyor. Samsun açıklarında normal şartlarda 20-25 civarında olan gemi sayısının, son gelişmelerin ardından yaklaşık 70'e yükseldiği öğrenildi.

Edinilen bilgiye göre, Karadeniz'de seyir güvenliği ve bölgedeki gelişmeler nedeniyle çok sayıda ticari gemi Samsun açıklarına demirledi. Bölgede bekleyen gemilerin oluşturduğu yoğunluk havadan görüntülendi.

Normal dönemlerde Samsun açıklarında yaklaşık 20-25 geminin bulunduğu belirtilirken, bu sayının son gelişmelerle birlikte yaklaşık 70'e ulaşması dikkat çekti. Gemilerin limanlara giriş-çıkışları ile sefer planlamalarının bölgedeki gelişmelere göre şekillendiği öğrenildi.

"Samsun doğal bir sığınak"

Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Uluslararası Ticaret ve Lojistik Bölümü Uluslararası Ticaret Anabilim Dalı Araştırma Görevlisi Dr. Sümeyye Uzun, Samsun'un coğrafi konumu nedeniyle bölgedeki gelişmelerden etkilendiğini belirtti. Uzun, "Samsun Limanı, coğrafi konumu nedeniyle savaştan en fazla etkilenen Türk limanları arasında yer alıyor. Çünkü Rusya, Ukrayna ve diğer Karadeniz ülkeleriyle ticarette lojistik bir bağlantı noktası. Samsun, ticari rolünün yanı sıra doğal bir sığınak rolü üstleniyor" dedi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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