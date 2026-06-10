Şam'da Buildex 2026 Fuarı, Türkiye'nin önde gelen firmalarının katılımıyla açıldı

Suriye'nin başkenti Şam'da düzenlenen 24. Uluslararası Yapı, Altyapı ve Güvenlik Sistemleri Fuarı (Buildex 2026), aralarında 100'den fazla Türk firmasının da bulunduğu 700 şirket ve 1400'ü aşkın markanın katılımıyla kapılarını ziyaretçilere açtı.

Açılış törenine Yerel Yönetimler ve Çevre Bakanı Muhammed Ancerani, Kültür Bakanı Muhammed Yasin Salih, Turizm Bakanı Mazen Salhani, Şam Valisi Mahir Mervan'ın yanı sıra çok sayıda bakanlık yetkilisi ile sanayi, ticaret ve ekonomi çevrelerinden temsilciler katıldı.

140 bin metrekareyi aşan alanda düzenlenen fuar, inşaat, altyapı, mühendislik, gayrimenkul geliştirme ve yapı teknolojileri alanlarında faaliyet gösteren 700'den fazla şirketi ve 1400'ü aşkın markayı bir araya getirdi.

-"Suriye pazarında Türkiye zaten çok aktif"

Fuar organizasyonunda yer alan Filiz Karakul, AA muhabirine yaptığı açıklamada, şirket olarak 35 yılı aşkın süredir özellikle Orta Doğu ve Afrika bölgesinde endüstriyel fuarlar düzenlediklerini söyledi.

Bu yıl Buildex Fuarı'nda 100'den fazla Türk firmasını ağırladıklarını belirten Karakul, söz konusu şirketlerin Türkiye'nin önde gelen inşaat ve yapı sektörü firmaları arasında yer aldığını ifade etti.

Türk firmalarını yalnızca alıcılarla değil, aynı zamanda Suriyeli yetkililer ve ilgili kurumlarla da buluşturduklarını dile getiren Karakul, "Suriye pazarında Türkiye zaten çok aktif. Önümüzdeki dönemde çok daha büyük işlerin yapılacağına inanıyoruz. Bu sürecin bir parçası olmaktan ve Türk ihracatına katkı sağlamaktan büyük gurur duyuyoruz." dedi.

Fuara katılan Türk şirket temsilcilerinden Yunus Emre Karabıyık da etkinliğin geçen yıllara göre daha verimli geçtiğini belirtti.

Şirketlerinin üretiminin büyük bölümünü ihraç ettiğini ifade eden Karabıyık, ihracatlarının ağırlıklı olarak Avrupa ülkelerine yapıldığını, fuarın ise yeni pazarlara ulaşmak açısından önemli fırsatlar sunduğunu kaydetti.

-"Fuara ilgi oldukça yüksek"

Türkiye merkezli bir seramik ve fayans şirketinin Orta Doğu Bölge Sorumlusu Hasan Hallof ise Buildex Fuarı'na üçüncü kez katıldıklarını söyledi.

Fuarın ilk gününden itibaren yoğun ilgi gördüğünü belirten Hallof, "Geçen yıl ilk saatlerde ziyaretçi yoğunluğu daha düşüktü. Bu yıl ise ilk günden itibaren çok daha hareketli bir ortam görüyoruz. Fuara ilgi oldukça yüksek." ifadelerini kullandı.

Buildex'in 24'üncü edisyonu, 10-14 Haziran 2026 tarihleri arasında Şam Fuar Kenti'nde ziyaretçilerini ağırlamaya devam edecek.