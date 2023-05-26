Sakarya'ya 3 Milyar TL'ye Mal Olacak Dev Baraj Projesi

Sakarya Büyükşehir Belediyesi, Darıçayırı Barajı projesiyle şehre yılda 750 milyon TL kazandıracak ve içme suyunda geleceğe nefes olacak. Proje, 3 milyar TL'ye mal olacak ve enerji üretimi ve içme suyu alanında tarihi bir yatırım olarak nitelendiriliyor.

Sakarya Büyükşehir Belediyesi, Sakarya'ya tarihi bir yatırım daha kazandırıyor. 3 milyar TL'ye mal edilecek Darıçayırı Barajı, 6 milyon kWh enerjiyle şehir ekonomisine yılda 750 milyon TL kazandıracak ve içme suyunda geleceğe nefes olacak. Butona basarak çalışmaları başlatan Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem Yüce, "İçme suyu, taşkınların önlenmesi ve enerji üretim potansiyeliyle Sakarya'nın yarınlarına nefes gibi gelecek" dedi.

Sakarya Büyükşehir Belediyesi, enerji üretimi ve içme suyu alanında tarihi bir projeye daha imza atıyor. Hacmi ve ekonomiye vereceği büyük katkı sebebiyle şehrin en büyük yatırımlarından biri olarak nitelendirilen Darıçayırı Barajı projesi düzenlenen programla tanıtıldı. Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem Yüce, toplantıda proje alanına canlı bağlantı yaparak, merak edilenleri tek tek anlattı. Dev projenin detaylarını aktaran Başkan Yüce, Darıçayırı Barajı'nın 3 milyar TL maliyetle inşa edileceğini, yılda 6 milyon kWh (kilovat) enerjiden ve su temininden elde edeceği 750 milyon TL'lik gelir ile kendisini 4 yılda amorti edeceğini söyledi.

Yıllık geliri 750 milyon TL

Büyükşehir'e yıllık 750 milyon TL gelir sağlayacak olan projenin kuzey ilçelerinin ve bölgedeki tüm sanayi tesislerinin içme suyunu sağlayarak Sakarya'daki doğal kaynakları koruyacağına dikkat çeken Yüce, projenin göl rezervuar alanı, isale güzergahları, terfi merkezleri, içme suyu depoları, içme suyu arıtma tesisi, hidroelektrik santrali, 70 metre yükseklikteki baraj gövdesi ve yardımcı yapılardan oluşacağını ifade etti. Yüce, protokol üyeleriyle birlikte butona basarak bölgedeki çalışmaları başlattı.

Karasu, Ferizli, Söğütlü ve Kaynarca'ya inşa edilecek 62 kilometre uzunluğundaki isale hattıyla 4 ilçeye su temin edecek proje, Sakarya'daki en büyük hidroelektrik üretim tesisi olacak. Ayrıca bölgedeki tüm su kaynaklarını toplayacak olan baraj, iletim hattı görevi görerek kuzeyde yoğun olarak yaşanan taşkınların da önüne geçecek.

Uluslararası kalitede içme suyu

Hidroelektrik santrali ve dev barajın olacağı tesiste suyun uluslararası standartlara göre hazırlanarak sunulacağına dikkat çeken Yüce, "Kuzeyde sürdürülebilir su yönetimi sağlamak için Karasu'da Darıçayırı Deresi'nden içme ve kullanma suyu temin edileceği baraj projemizi gerçekleştiriyoruz. Darıçayırı Deresi üzerine temelden 70 metre yüksekliğinde olan baraj sayesinde saniyede bin 200 litre su alacağız. Temin edilen bu suyun hemşehrilerimize ve sanayi tesislerine uluslararası içmesuyu standartlarında arıtılarak iletilmesini sağlayacak olan içmesuyu arıtma tesisi inşa edeceğiz" dedi.

3 milyar TL'lik yatırım

Projedeki yapılara dair bilgiler veren Yüce, "Suyun gücünden yararlanarak tükettiğimiz elektriği üretmek maksadıyla yılda 6 milyon kilowatt enerji üretecek Hidroelektrik Enerji Santrali de kuracağız. Karasu, Ferizli, Söğütlü ve Kaynarca'da toplam 62 kilometre uzunluğundaki isale hatları sayesinde yerleşimler ile tüm sanayi yatırımlarının içme ve kullanma suyunu karşılayacağız. İçindeki tüm yapılar ile birlikte projenin toplam maliyeti 3 milyar TL'dir" diye konuştu.

Sel ve su baskınları önlenecek

Yüce, kendisini 4 yılda amorti edecek proje sayesinde bölgedeki sel ve su taşkınlarını önlemeyi hedeflediklerini kaydederek, "Toplam maliyetini 4 yılda amorti edecek olan bu büyük yatırım ile hemşehrilerimize ve sanayi tesislerine sürdürülebilir, kesintisiz ve kaliteli içme suyu ve kullanma suyu temin etmenin yanı sıra amortisman süresi sonrasında Büyükşehir'e yıllık 750 milyon TL gelir sağlayacaktır. Darıçayırı Barajı sayesinde Sakarya'mızın hidroelektrik enerjisini, suları belirli bölgede toplayarak taşkınların önlenmesini, sanayi için gerekli suyu düzenli olarak teminini, şehrin su ihtiyacını, tarım faaliyetleri ve sulama ihtiyacını karşılayacağız" ifadelerine yer verdi.

Projenin tanıtım programına Başkan Yüce'nin yanı sıra AK Parti Milletvekilleri Lütfi Bayraktar ve Ertuğrul Kocacık, AK Parti İl Başkanı Yunus Tever, Adapazarı Belediye Başkanı Mutlu Işıksu, Arifiye Belediye Başkanı İsmail Karakullukçu, STK temsilcileri, muhtarlar, bürokratlar ve basın mensupları katıldı. - SAKARYA