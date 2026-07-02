Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Alemdar: Çevreye sahip çıkan hemşehrilerimize teşekkür ediyorum

SAKARYA'da pilot il olarak başlatılan Depozito Yönetim Sistemi (DOA) uygulamasının 81 ile yayılmış olmasını büyük bir mutlulukla karşıladıklarını belirten Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Yusuf Alemdar, "Çevreyi koruyan, geri dönüşümü teşvik eden projelerimizi artırarak sürdüreceğiz. Bu başarıda emeği bulunan tüm kurumlarımıza ve çevreye sahip çıkan kıymetli hemşehrilerimize yürekten teşekkür ediyorum"dedi.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından yürütülen ve Sıfır Atık Hareketi kapsamında hayata geçirilen Depozito Yönetim Sistemi, 2025 yılının şubat ayında pilot il olarak Sakarya'da uygulanmaya başladı. Vatandaşların ilgisi ve elde edilen verilerin ardından sistem, 1 Temmuz itibarıyla Türkiye genelinde kullanılmaya başlandı.

Sistem kapsamında depozitolu ambalaj başına vatandaşlara ödenen teşvik bedelinin 25 kuruştan 1 TL'ye yükseltildiği kaydedildi.

Konuya ilişkin değerlendirmelerde bulunan Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Yusuf Alemdar, "Sayın Emine Erdoğan hanımefendinin himayelerinde yürütülen Sıfır Atık Hareketi kapsamında hayata geçirilen Depozito Yönetim Sistemi'nin pilot şehri olmanın gururunu yaşadık. Sakaryalı hemşehrilerimiz çevre duyarlılığıyla bu projeye sahip çıktı ve kısa sürede önemli bir başarı hikayesi ortaya koydu. Bugün geldiğimiz noktada, Sakarya'da başlayan bu çevre seferberliğinin 81 ilimize yayılmış olmasını büyük bir mutlulukla karşılıyoruz. Şehrimiz bir kez daha Türkiye'ye örnek olmuştur" ifadelerini kullandı.

Çevre yatırımlarına kararlılıkla devam edeceklerini ifade eden Alemdar, "Çevreyi koruyan, geri dönüşümü teşvik eden ve gelecek nesillere daha yaşanabilir bir şehir bırakmayı hedefleyen projelerimizi artırarak sürdüreceğiz. Geri dönüşümden sıfır atığa, iklim dostu yatırımlardan çevre eğitimlerine kadar her alanda çalışmalarımıza devam edeceğiz. Bu başarıda emeği bulunan tüm kurumlarımıza ve çevreye sahip çıkan kıymetli hemşehrilerimize yürekten teşekkür ediyorum" dedi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı