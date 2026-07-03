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Saint-Gobain 2026 Uluslararası Mimarlık Öğrenci Yarışması'nın kazananları belli oldu

Saint-Gobain 2026 Uluslararası Mimarlık Öğrenci Yarışması'nın kazananları belli oldu
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Saint-Gobain 2026 Uluslararası Mimarlık Öğrenci Yarışması, 34 ülkeden 200'ü aşkın üniversitenin katılımıyla Belgrad'da tamamlandı. Yarışmada endüstriyel bir kıyı alanının sürdürülebilir spor ve rekreasyon merkezine dönüştürülmesi konu alındı. Güney Afrika birinci, Portekiz ikinci, Fransa üçüncü olurken, Türkiye'yi Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi öğrencileri temsil etti.

Saint-Gobain 2026 Uluslararası Mimarlık Öğrenci Yarışması, 34 ülkeden 200'ü aşkın üniversitenin katılımıyla Sırbistan'ın başkenti Belgrad'da tamamlandı.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, "endüstriyel bir kıyı alanının sürdürülebilir bir spor ve rekreasyon merkezine dönüştürülmesini" konu alan yarışmada, Güney Afrika, Portekiz, Fransa ve Çin'den ekipler ödüle layık görülürken, Türkiye'yi Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi öğrencileri başarıyla temsil etti.

Saint-Gobain'in bu yıl 21'incisini düzenlediği yarışma, Sırbistan'ın başkenti Belgrad'da gerçekleştirildi.

Yarışmada öğrencilerden, Belgrad Akademik Yatçılık Kulübü'nün bulunduğu endüstriyel alanı, dört mevsim kullanılabilecek sürdürülebilir bir spor ve rekreasyon merkezine dönüştürmeleri istendi.

Mevcut yapıyı çevresiyle bütünleştiren projelerde sporcular için konaklama ve kamusal kullanım alanlarıyla yeşil yaşam alanları tasarlanırken, değerlendirmelerde döngüsel tasarım, gömülü karbonun azaltılması, enerji verimliliği ve düşük çevresel etkiye sahip yapı çözümleri öne çıktı.

Dünya Yeşil Binalar Konseyi, One Click LCA, Belgrad Belediyesi ve Sırbistan Yeşil Binalar Konseyi işbirliğiyle düzenlenen yarışmada, endüstriyel miras alanlarının yeniden işlevlendirilerek kent yaşamına kazandırılmasına odaklanıldı.

Katılımcılar, çevresel sürdürülebilirliği sosyal faydayla buluşturan tasarımlarıyla mimarlığın yaşam kalitesini artıran dönüştürücü rolünü ortaya koydu.

Uluslararası finalde Güney Afrika ekibinin hazırladığı "Ceding the Sava" projesi birincilik ödülüne layık görüldü. Portekiz'in "COEXISTENCE" projesi ikinci, Fransa'nın "The Bird's Nest" projesi üçüncü olurken, Çin'in "Meandering Confluence" projesi de Öğrenci Özel Ödülü'nü aldı.

Türkiye'yi uluslararası finalde Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi öğrencileri Nurcan Açıcada, Oğul Can Aydın ve Eda Nur Çolak, danışmanları Ekrem Bahadır Çalışkan rehberliğinde temsil etti. Öğrenciler, sürdürülebilir tasarım ve mevcut yapıların yeniden işlevlendirilmesine yönelik projelerini uluslararası jüriye sunarak önemli bir deneyim kazandı.

Yarışma 2004'ten bu yana düzenlenirken, farklı ülkelerden mimarlık öğrencilerini sürdürülebilir yapılaşma odağında bir araya getiriyor.

Türkiye ayağında lisans ve yüksek lisans öğrencilerine açık olarak gerçekleştirilen yarışmada, mevcut bina restorasyonu ve yeni yapı tasarımı kategorilerindeki projeler, yenilikçilik, sürdürülebilirlik ve uygulanabilirlik kriterleri doğrultusunda değerlendiriliyor.

Kaynak: AA / Enes Ege
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