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Sahte dolar skandalında ezber bozan yalanlama: İddialar tamamen asılsız

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Tüm Yetkili Müesseseler ve Döviz Büroları Derneği Başkanı Mehti Şeren, sahte dolar iddialarının asılsız olduğunu iddia etti. Yalnızca 2 adet sahte banknot tespit ettiklerini ifade eden Şeren, "Sosyal medyada 600 milyon dolar veya 1 milyar dolar sahte para olduğu şeklindeki haberler tamamen asılsız ve dezenformasyon amaçlıdır. Piyasada bırakın 600 milyon dolar ya da 1 milyar dolar sahte parayı 1.000 dolar dahi sahte parayı biz bulamadık." dedi.

TÜYEMDER Başkanı Mehti Şeren, sosyal medyada dolaşan sahte dolar iddialarının asılsız olduğunu ve piyasa şartlarında sahte para bulmanın neredeyse imkansız olduğunu belirtti. Yalnızca 2 adet sahte banknot tespit ettiklerini ifade eden Şeren, yaşanan panik havasının ekonomik algıyı olumsuz etkilediğini vurguladı.

SAHTE DOLAR SKANDALINI YALANLADI

Son günlerde İstanbul başta olmak üzere birçok ilde sahte 50 ve 100 dolarlık banknot iddialarına ilişkin endişe sürüyor. Tüm Yetkili Müesseseler ve Döviz Büroları Derneği (TÜYEMDER) konuya ilişkin Kapalıçarşı'da basın açıklaması yaptı. TÜYEMDER Başkanı Mehti Şeren, piyasada 600 milyon dolar ve 1 milyar dolar sahte para olduğu şeklindeki haberlerin asılsız olduğunu söyledi. Şeren, "Piyasada bırakın 600 milyon dolar ya da 1 milyar dolar sahte parayı 1.000 dolar dahi sahte parayı biz bulamadık" dedi.

Sahte Dolar İddiaları Asılsız, TÜYEMDER'den AçıklamaTÜYEMDER Başkanı Mehti Şeren

"SADECE 2 BANKNOTA ULAŞTIK"

Şeren, "Son dönemde kamuoyunda dolaşan sahte dolar iddiaları büyük ölçüde abartılıdır ve gerçeği yansıtmamaktadır. Ülke ekonomisi üzerinde ciddi bir şekilde algı ve dezenformasyon yapılmakta ve halkımız arasında panik havası oluşturulması amaçlanmaktadır. Sektör temsilcisi olarak tüm üyeler nezdinde ve sahada yaptığımız çalışmalar neticesinde iddialara konu sahte paralara rastlanmamıştır. Yapılan algıyı en net ortaya koyan delil ise şu an elimde tuttuğum banknottur. Bir haftadır yaptığımız çalışma sonucunda sadece 2 adet sahte banknota ulaşabildik. Bu sahte paralar, para sayma makinalarından geçmemiştir. Bu para dışında Kapalıçarşı'da sahte dövize rastlanmamıştır" ifadelerini kullandı.

"600 MİLYON DOLAR OLDUĞU İDDİASI ASILSIZ"

Basında veya sosyal medyada yer alan iddialarına ilişkin konuşan Şeren, "600 milyon dolar veya 1 milyar dolar sahte para olduğu şeklindeki haberler tamamen asılsız ve dezenformasyon amaçlıdır. Piyasada bırakın 600 milyon dolar ya da 1 milyar dolar sahte parayı 1.000 dolar dahi sahte parayı biz bulamadık. Bu asılsız haberleri yapan kişiler konuştukları rakamın hacmini algılayamayacak insanlardır" açıklamalarında bulundu.

Sahte dolar skandalında ezber bozan yalanlama: İddialar tamamen asılsız
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ekonomi
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Yorumlar (9)

Haber YorumlarıMehmet Deniz:

Yani sadece ikisini bulabildik gerisi maalesef ayırt edilemedi demek istiyor arkadaş

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Haber YorumlarıSezgin Sezgin:

Gündem değiştirme oyunları bunlar.. yeterki milletin Gercek sorunları yoksulluk enflasyon... asgari ücret.. emekli maaşları konuşulmasın taktikleri

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Haber YorumlarıMert Kalyoncu:

Bana hiç inandırıcı gelmemişti

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Haber YorumlarıTekin Avci:

Bu adamı ve çevresini inceleyiniz

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Haber YorumlarıSavas Ozturk:

Yakında dolar karaborsaya düşer kimse elinde tl bulundurmak istemiyor

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Haber YorumlarıSeydo:

Dolar alınmasın diye dincilerin şişirdiği balon.

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Haber YorumlarıGel de inan:

Ve sadece iki tane sahte para var diye kuyumcular, döviz büroları, bankalar 50 100 lük alımları durdurdular di mi insanları ne yerine koyuyosunuz acaba

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Haber YorumlarıTamer Çakır:

Be adam o zaman niye almıyorsunuz milleti darmadağan ediyorsunuz ortalığı karıştırmak içinmi yapıyorsunuz

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Haber YorumlarıSavas Ozturk:

Dinciler dolar almanızı istemiyor dincileri dinlemeyiniz tersini yapınız

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