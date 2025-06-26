TOBB Türkiye Uluslararası Sağlık Turizmi Meclisi ve Antalya Ticaret ve Sanayi Odası (ATSO) iş birliğiyle düzenlenen Sağlık Turizmi Akdeniz Bölge Toplantısı, Antalya'da başladı.

Sağlık turizmi alanında bölgesel iş birliğini güçlendirmek, sektörel sorunlara çözüm üretmek ve sürdürülebilir büyüme yolunda somut adımlar atmak amacıyla düzenlenen Sağlık Turizmi Akdeniz Bölge Toplantısı, ATSO Atatürk Konferans Salonu'nda düzenlenen açılış töreniyle başladı.

Sağlık sistemimizdeki büyük değişim bizi dünyada ilk sıralara yerleştirdi

Programda yaptığı konuşmada, son 25 yılda Türkiye'de sağlık sektöründe büyük bir dönüşüm yaşandığını belirten Vali Şahin, "Son 25 yılda fiziki kapasitemizi hızla büyütürken, sağlık personelimizi de sayı ve kalite açısından artırdık. Modern sağlık araç ve gereçleriyle donanımımızı güçlendirerek, dünyadaki en iyi hastanelerle hizmet veren bir ülke konumuna geldik. Antalya özelinde ve Türkiye genelinde de turistik yatak kapasitesi olarak dünyadaki en yüksek kapasitelere sahip ülkeler arasına girdik. Sadece sayı olarak değil, kalite açısından da Antalya'daki oteller ve turizm hizmet sektörü, dünyanın en kaliteli hizmet sunan sektörlerinden biri haline geldi." dedi.

Antalya, sağlık turizmi alanında önemli bir aktör olma yolunda

Antalya'nın güçlü altyapısı ve imkanları ile sağlık turizmi alanında önemli bir potansiyele sahip olduğunu ifade eden Vali Şahin, "Bugün Antalya'dan 300'ün üzerinde dünya şehrine uçak seferi düzenleniyor. Bunu dünya genelinde çok az sayıda şehir başarabiliyor. Antalya, kaliteli ve makul maliyetli sağlık hizmeti sunma kapasitesine sahip bir şehirdir. Avrupa pazarındaki mevcut potansiyeli iyi değerlendirmemiz gerekiyor. Böylece Antalya'nın sağlık turizminden alacağı payın çok daha ileri seviyelere ulaşacağına ve bu toplantının bunun ilk adımlarından birisi olacağına inanıyorum " ifadelerini kullandı.

Açılış konuşmalarının ardından program, Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Nadir Alpaslan, ATSO Başkanı Yusuf Hacısüleyman ve USHAŞ Genel Müdürü Behlül Ünver'in katılım sağladığı "Sağlık ve Turizm Alanında Kamu Stratejileri ve Yol Haritaları" konulu panel ile devam etti. 25-26 Haziran tarihleri arasında devam edecek olan etkinlikte, sağlık turizmi alanında yapılan yasal düzenlemeler, düzenlemelerin uygulamadaki etkileri, uluslararası iş birliği fırsatları ve sektör alanındaki son yenilikler, uzman isimler tarafından değerlendirilecek.

Törene, Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Nadir Alpaslan, Antalya Valisi Hulusi Şahin, Antalya Milletvekili Sururi Corabatır, İl Kültür ve Turizm Müdürü Candemir Zoroğlu, İl Sağlık Müdürü Prof. Dr. Behzat Özkan, ATSO Başkanı Yusuf Hacısüleyman, TOBB Yönetim Kurulu Üyesi Hakan Ülgen, Uluslararası Sağlık Hizmetleri Anonim Şirketi (USHAŞ) Genel Müdürü Behlül Ünver ile sektör ve STK temsilcileri katıldı. - ANTALYA