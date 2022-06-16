Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu (TÜBİTAK) Başkanı Prof. Dr. Hasan Mandal, "Bizim katma değeri artırmamız lazım, bunun için de daha rekabetçi ve zor sorunlara talip olmalıyız." dedi.

Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD) Ankara tarafından Hilton Garden Inn Otel'de düzenlenen "Sağlık Sanayi Kalkınma Zirvesi"nin ikinci gününde "Sağlık Sanayi Yatırımları ve Kamu Destekleri" konulu panel gerçekleştirildi.

TÜBİTAK Başkanı Mandal, panelde, Türkiye'nin iklim değişikliğinden çok fazla etkilen bir ülke olduğunu, bunun sağlık sektörüne de yansımalarının bulunduğunu söyledi.

Mandal, sağlık sektöründe bilgi üretilmesi ve insan kaynağının geliştirilmesi için yenilikçi yöntemlere ihtiyaç duyulduğunu dile getirdi.

TÜBİTAK'ın desteklediği önemli bir başlığın da sağlık sektörü olduğunu dile getiren Mandal, bu alanda desteklenme oranının yüzde 73 olduğunu vurguladı.

Bireysel Genç Girişimci Programı ile henüz firmalaşmamış, iş fikri olan ve bunu girişime doğru dönüştürmek isteyen kurumlar için 450 bin liralık destek verdiklerini belirten Mandal, şunları kaydetti:

"İnsan kaynağının geliştirilmesi için Sanayi Doktora Programı var. Bu program 7 yıllık bir program. Gelecekteki en önemli ihtiyaç insan kaynağı. Sağlık başlı başına ciddi bir alan. Bizim katma değeri artırmamız lazım. Bunu artırmamız için de daha rekabetçi ve zor sorunlara talip olmalıyız. Birlikte iş yapmaya yönelik modellere ihtiyaç var."

"Teşvik sistemi birçok amaca hizmet ediyor"

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Teşvik Uygulama ve Yabancı Sermayeler Genel Müdürü Mehmet Yurdal Şahin de devlet yardımlarının amacına değinerek, "Ülkelerin ekonomik ve sosyal yapılarını iyileştirmek için teşvik sistemine başvururlar. Devletlerin, bölgeler arası gelişmişlik farkını azaltmak, tekelleri önlemek ve üretimi artırmak gibi amaçları vardır. Bunun için ekonomiye doğrudan veya dolaylı olarak müdahale etmektedirler." ifadesini kullandı.

Şahin, Türkiye'de uygulanan teşviklere ilişkin de "Devlet yardımları konusunda dünyada en iddialı, ciddi deneyime sahip ülkelerden birisiyiz. Teşvik sistemi, istihdam, ihracat, teknoloji, AR-GE, bölgeler arası gelişmişlik farkını azaltmak, illerin potansiyelini ortaya çıkarmak gibi birçok amaca hizmet ediyor." diye konuştu.

Son 10 yılda, ilaç sektöründe 46 yabancı sermaye ve 238 yerli sermeye olmak üzere 284 yatırım teşvik belgesi düzenlediklerini anlatan Şahin, şu bilgileri paylaştı:

"Tıbbi cihaz sektörü için 811 yatırım teşvik belgesi düzenledik. Bunların 779'u yerli 32'si yabancı sermaye için ve bunlar için yaklaşık 12 milyar liralık yatırım ve yaklaşık 21 bin kişiye de istihdam öngörmüşüz. Ayrıca hastane yatırımlarına da bölgesel destekler veriyoruz. Bunun yanında tıp ve diyaliz merkezlerine, tahlil laboratuvarları, manyetik görüntüleme merkezi, fizik tedavi ve ağız ve diş sağlığı konularını da destekliyoruz."

Şahin, sağlık alanında poliklinik, muayenehane gibi yatırımlar için hiçbir şekilde yatırım teşvik belgesi düzenlemediklerini sözlerine ekledi.