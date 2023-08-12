Safranbolu Ticaret ve Sanayi Odası İl Genel Meclis Başkanı'na teşekkür ziyaretinde bulundu

Safranbolu Ticaret ve Sanayi Odası Meclis Başkanı Cengiz Ünal ile Yönetim Kurulu Başkanı Ali Sami Acar ve Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Erol Altuntepe, İl Genel Meclis Başkanı Ahmet Sözen'e teşekkür ziyaretinde bulundu. Ziyarette konuşan TSO Meclis Başkanı Cengiz Ünal, Karabük İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ile proje ortağı oldukları Lavanta Kokulu Safran Bahçesi Projesinde yaklaşık 50 dönüm bir arazi üzerinde hem lavanta hem de safranı buluşturarak çok güzel bir proje gerçekleştirdiklerini belirtti.

Safranbolu Ticaret ve Sanayi Odası Meclis Başkanı Cengiz Ünal ile Yönetim Kurulu Başkanı Ali Sami Acar ve Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Erol Altuntepe, İl Genel Meclis Başkanı Ahmet Sözen'e teşekkür ziyaretinde bulundu.

Ziyarette konuşan TSO Meclis Başkanı Cengiz Ünal, Karabük İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ile proje ortağı oldukları Lavanta Kokulu Safran Bahçesi Projesinde yaklaşık 50 dönüm bir arazi üzerinde hem lavanta hem de safranı buluşturarak çok güzel bir proje gerçekleştirdiklerini belirtti.

Proje çerçevesinde bir tane çok amaçlı bina inşaa ettiklerini ifade eden Ünal, "Bu projenin amacı hem Safranbolu'da yeteri kadar hasadı yapılamayan orijinal Safranbolu safranın üretim kapasitesini arttırmak hem de Safranbolu'ya gelen turistlerin daha fazla zaman geçirmesini sağlamaktır. Projemiz gerçekleştirilirken bizlere İl Özel İdaremizin de büyük destekleri olmuştur. İl Genel Meclis Başkanı Ahmet Sözen ve İl Özel İdare Genel Sekreteri Şerafettin Kelleci Bey nezdinde İl Özel İdaremize şükranlarımızı sunuyoruz" dedi.

Projedeki eksiklikler için destek istediklerini aktaran Ünal, "Bu proje hepimizin projesi, Safranbolumuzu ileriye taşıyacak her türlü projede beraber hareket etmekten mutluluk duyacağız. Proje bünyesinde canla başla çalışan Karabük İl Tarım ve Orman Müdürlüğü'nü de ayrıca teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren İl Genel Meclis Başkanı Ahmet Sözen, teşekkür ederek şu ifadelere yer verdi: "Safranbolu'da çok güzel bir proje inşa edilmektedir bu proje için biz de elimizden gelen desteği vermekteyiz ve bundan sonra da destek olmaktan mutluluk duyacağız. Güzel dilekleri için Safranbolu Ticaret ve Sanayi odasına teşekkür eder çalışmalarında başarılar dilerim." - KARABÜK