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MTSO Başkanı Sadıkoğlu: Depremzede Kiracı Esnafa İşyeri Satışında Öncelik Verilsin

MTSO Başkanı Sadıkoğlu: Depremzede Kiracı Esnafa İşyeri Satışında Öncelik Verilsin
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Deprem sonrası inşa edilen ticaret alanlarında iş yeri teslimleri sürerken, Malatya Ticaret ve Sanayi Odası (MTSO) Yönetim Kurulu Başkanı Oğuzhan Ata Sadıkoğlu, daha önce gündeme taşıdığı arz fazlası işyerlerinin satışının deprem öncesi kiracı olan ve hala konteyner ile geçici işyerlerinde...

Deprem sonrası inşa edilen ticaret alanlarında iş yeri teslimleri sürerken, Malatya Ticaret ve Sanayi Odası (MTSO) Yönetim Kurulu Başkanı Oğuzhan Ata Sadıkoğlu, daha önce gündeme taşıdığı arz fazlası işyerlerinin satışının deprem öncesi kiracı olan ve hala konteyner ile geçici işyerlerinde faaliyet gösteren işletmelere yapılması talebini yeniden gündeme taşıdı.

Saha ziyaretlerinde ve üyelerden gelen taleplerde en öne çıkan konunun deprem öncesi kiracı olup hala konteyner ile geçici işyerlerinde faaliyet gösteren işletmelerin iş yeri sahibi olmak istediği olduğunu belirten Malatya Ticaret ve Sanayi Odası (MTSO) Yönetim Kurulu Başkanı Oğuzhan Ata Sadıkoğlu, taleplerinin hem hakkaniyet hem de şehir ekonomisinin yeniden ayağa kalkması açısından büyük önem taşıdığını söyledi.

"Binlerce işletme hala kalıcı işyerine kavuşamadı"

Depremin üzerinden uzun bir süre geçmesine rağmen çok sayıda işletmenin kalıcı işyerine ulaşamadığını ifade eden Başkan Sadıkoğlu, "Hak sahiplerine işyerlerinin teslim edilmesi şehrimiz adına son derece sevindirici bir gelişmedir. Bu süreçte emeği geçen başta Cumhurbaşkanımız olmak üzere Çevre Şehircilik Bakanımıza, Valimize ve emeği geçenlere teşekkür ediyoruz. Ancak ticari hayatın tam anlamıyla canlanabilmesi için deprem öncesinde kiracı olan ve bugün hala konteynerlerde ve geçici alanlarda faaliyet gösteren işletmelerimizin de kalıcı işyerlerine kavuşması gerekiyor. Kura sonrası fazla kalan işyerlerinin satışında bu işletmelerimize öncelik tanınması hem sosyal adaletin gereği hem de ticaretin yeniden canlanması açısından en doğru yaklaşım olacaktır" dedi.

"Sadece binaları değil, ekonomiyi de ayağa kaldırmalıyız"

Başkan Sadıkoğlu, "Kalıcı işyerlerine kavuşan her işletme daha fazla üretim, daha fazla istihdam ve daha güçlü bir şehir ekonomisi demektir. Bugün atılacak doğru adımlar, yarının güçlü Malatya'sını inşa edecektir. Konteynerlerde ve geçici işyerlerinde faaliyet gösteren işletmelerimizin kalıcı işyerlerine taşınması, şehrimizin ekonomik normalleşme sürecini de hızlandıracaktır" ifadelerine yer verdi.

Resmi başvuru yapılmıştı

Söz konusu talebi önceki aylarda da gündeme taşıdıklarını, Cumhurbaşkanlığı başta olmak üzere ilgili bakanlıklar ve kurumlara resmi yazıyla da ilettiklerini belirten Başkan Sadıkoğlu, sürecin takipçisi olmaya devam edeceklerini söyledi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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