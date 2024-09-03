MTSO Başkanı: Mücbir Sebep Süresinin Uzatılması Yetersiz

Mücbir sebep süresinin 3 aylık uzatılmasını değerlendiren Malatya Ticaret ve Sanayi Odası (MTSO) Yönetim Kurulu Başkanı Oğuzhan Ata Sadıkoğlu, "Şantiyeye dönmüş şehirlerimiz için 3 ay neyi çözebilir? Açıklanan süre uzatımı tedavi değil, pansuman niteliğindedir" dedi.

Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından yapılan açıklamayla mücbir sebep süresi 30 Kasım 2024 tarihine kadar uzatıldı. Malatya, Hatay, Adıyaman ve Kahramanmaraş illeri ile İslahiye ve Nurdağı ilçelerinde devam eden Mücbir Sebep süresinin sadece 3 ay süreyle uzatılması iş dünyasının beklentisini karşılamadı.

"Van'da 5 yıl. Asrın felaketinde 2 yıl bile değil"

Süre uzatımı hakkında değerlendirme yapan Malatya Ticaret ve Sanayi Odası (MTSO) Yönetim Kurulu Başkanı Oğuzhan Ata Sadıkoğlu, "Aylardır yoğun bir şekilde verdiğimiz mücadele sonucunda mücbir sebep süresinin uzatılması konusu Hazine ve Maliye Bakanlığı'mızın gündemine girdi ve 3 ay uzatılma kararı alındı. Sn. Cumhurbaşkanımız ile Hazine ve Maliye Bakanımıza teşekkür ediyoruz ancak açıklanan sürenin beklentimizi karşılamadığını da vurgulamak istiyorum. Van depremi sonrası 5 yıl devam eden uygulama örneği ortadayken, 6 Şubat'ta yaşadığımız asrın felaketi için 2 yıl dahi sürmemesini anlamak güç. Bakanlarımızın bizzat gelip gördüğü şehrimizin durumu ortada. Binlerce esnafımız 21 metrekare konteynerlerdeki zor şartlarda ticaret yapma gayretindeyken, 100 binden fazla insanımız konteynerde yaşarken, şantiyeye dönmüş şehirlerimiz için 3 ay neyi çözebilir? Açıklanan süre uzatımı yaraları saracak bir tedavi değil sadece pansuman niteliğindedir. Depremle yerle bir olmuş şehirlerimizin ayağa kalkabilmesi için pansumana değil yaralarını saracak uzun vadeli desteklere ihtiyacımız var. Şehirlerimiz toparlanıp, işyerlerimiz tamamen teslim edilinceye kadar mücbir sebep süresinin şartsız uzatılması çağrımızda ısrarcı olacağız" şeklinde konuştu.

"Bazı yerel aktörlerin müjde gibi lanse etmesini hayret ve üzüntüyle takip ediyoruz"

Mücbir sebep süresinin parça parça uzatılmasının sorunları çözmediği gibi aksine artırdığını belirten Başkan Sadıkoğlu, "Aylardır bu konudaki çalışmalarımıza sessiz kalan, kendi şehrindeki ağır şartlara hakim olmayan, esnafın ve sokağın sesini duyamayan bazı yerel aktörlerin 3 aylık süre uzatımını "müjde" gibi lanse etmesini hayret ve üzüntüyle takip etmekteyiz. İş insanlarımızın önünü görmesine ve uzun vadeli plan yapmasına imkan tanımayan kısa vadeli süre uzatımları, esnaf, tüccar ve sanayicimizin gerçek ihtiyaçlarına uygun çözümler sunmadığı gibi, yormaktadır. Yürünecek caddesi, gezilecek çarşısı kalmamış şehirlerimizde, mücbir sebep süresinin iş yeri ve konutlar teslim edilinceye kadar devam etmesi beklenti değil zorunluluktur" ifadelerini kullandı.

"Mücadeleye devam edeceğiz"

Mücbir sebep süresinin uzatılması için gayret gösteren STK'lara teşekkür eden Başkan Sadıkoğlu, "Bu süreçte ortak bir amaç etrafında toplandığımız tüm STK'larımıza, meslek odalarımıza, iş insanlarımıza teşekkür ediyorum. Bizler sürecin en başından beri olduğu gibi şehrimiz menfaatleri doğrultusunda mücadele etmeye, haklı taleplerimizi aynı kararlılıkla dile getirmeye devam edeceğiz. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın da önümüzdeki süreçte Malatya, Hatay, Adıyaman ve Kahramanmaraş illeri ile İslahiye ve Nurdağı ilçeleri için hayati öneme sahip mücbir sebep konusunda beklentileri karşılayan olumlu, yeni bir karşılık vereceğini ümit ediyoruz" diye konuştu. - MALATYA