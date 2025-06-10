İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı'nda Bayram Yoğunluğu

İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı'nda Bayram Yoğunluğu
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İSTANBUL Sabiha Gökçen Havalimanı (İSG), Kurban Bayramı nedeniyle 5 günde toplam 701 bin 178 yolcuya hizmet verilirken, 3 bin 895 uçuş gerçekleşti.

İSTANBUL Sabiha Gökçen Havalimanı (İSG), Kurban Bayramı nedeniyle 5 günde toplam 701 bin 178 yolcuya hizmet verilirken, 3 bin 895 uçuş gerçekleşti.

Türkiye'nin yolcu sayısı bakımından 2'nci büyük havalimanı olan İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı bayram rakamları belli oldu. 5-9 Haziran tarihleri arasında toplam 701 bin 178 yolcuya ev sahipliği yapan havalimanı, bu dönemde 3 bin 895 uçuşu sorunsuz şekilde gerçekleştirdi. Bayram tatilini memleketlerinde ve tatil noktalarında değerlendiren vatandaşlar nedeniyle bayram yoğunluğu yaşan havalimanı iç hatlarda 316 bin 477, dış hatlarda ise 384 bin 701 yolcuya hizmet verildi. ISG terminal işletmecisinin ve Meydan Otoritesi HEAŞ'ın koordineli yürüttüğü başarılı çalışmalar neticesinde bayram süresince yolculara güvenli ve konforlu bir seyahat deneyimi sunuldu. Kurban Bayramı sürecinde 5 Haziran 2025 günü 796 yolcu uçağı uçuşu (kargo ve diğer uçuşlarla beraber toplam 820 uçuş) ve 144 bin 590 yolcu sayısı ile tüm zamanların günlük uçuş ve yolcu sayısı rekoru yenilendi.

BAYRAM YOĞUNLUĞU SORUNSUZ ATLADILDI

Sabiha Gökçen Havalimanı, güçlü altyapısı ve operasyonel kapasitesiyle bayram yoğunluğunda misafirlerin seyahatlerini en rahat ve sorunsuz şekilde gerçekleştirebilmeleri amacıyla bayram öncesinde kapsamlı bir dizi hazırlık ve önlemi hayata geçirdi. Operasyon, güvenlik ve temizlik için yapılan ek planlamalarla personel sayısı artırılırken yaklaşık 20 saniyelik işlemle hızlı ve kolay geçiş sağlayan E-pasaport banko sayısı giden katında 15, gelen katında 19 adet olmak üzere 34'e çıkarıldı. Yolcuların havalimanına hızlı girişlerini sağlamak için de terminal genelindeki toplam 110 X-Ray noktasında düzenlemeler yapıldı. Ücretsiz ve sınırsız Wi-Fi erişimi sunuldu. Ücretsiz içme suyu temini için havalimanının çeşitli noktalarına su sebilleri yerleştirilirken terminal içerisindeki soğutma sistemi kapasitesi de artırıldı. Bu süreçte yenilikçi üretken yapay zeka dijital asistanı SAVVy de müşteri hizmetleri konularında anlık yanıt ve çözümlerle yolculara destek sağladı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Ekonomi
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