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Rusya Tarım Bakanı: Çiftçilere Yakıt Tedarikinde Sorun Çözülecek

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Rusya Tarım Bakanı Oksana Lut, hasat ve gelecek ekim döneminde çiftçilerin yakıt ihtiyacının karşılanacağını, bazı bölgelerde yaşanan tedarik sorunlarının ise bölgesel bazda çözüleceğini söyledi.

Rusya Tarım Bakanı Oksana Lut, hasat ve gelecek ekim döneminde çiftçilerin yakıt ihtiyacının karşılanacağını, bazı bölgelerde yaşanan tedarik sorunlarının ise bölgesel bazda çözüleceğini söyledi.

Lut, başkent Moskova'da düzenlenen "Tüm Rusya Tarla Günü-2026" etkinliğinde yaptığı konuşmada, ülkedeki tüm bölgelerde yakıt konusunun gündemde bulunduğunu kaydetti.

Bazı bölgelerde yakıt arzı konusunda aksaklıklar yaşandığını belirten Lut, "Gerekli görülmesi halinde her bölge ve işletmeyle ayrı ayrı çalışılarak sorunlar giderilecek." dedi.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in ve hükümetin, çiftçilerin yakıt ihtiyacının eksiksiz karşılanması yönünde talimat verdiğine işaret eden Lut, "Hasat döneminde tarım sektörüne gerekli yakıt temin edilecek. Bazı bölgelerde yaşanan tedarik sorunları bölgesel bazda çözülecek. LPG kullanan araçların yaygınlaştırılması da önem taşıyor ve bu konuda çalışıyoruz." diye konuştu.

Dünyanın en büyük tahıl ihracatçıları arasında yer alan Rusya'da, hasat ve ekim dönemlerinde tarım sektöründeki yakıt talebinde artış yaşanıyor.

Ukrayna'nın insansız hava araçlarıyla Rusya'daki petrol rafinerilerine düzenlediği saldırılar nedeniyle ülkede çok sayıda tesis bakıma alınırken, ülkede Moskova ve St. Petersburg dahil olmak üzere yaklaşık 40 bölgede akaryakıt satışında kısıtlamalar uygulanıyor.

Kaynak: AA / Emre Gürkan Abay
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