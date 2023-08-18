Rusya'nın tahıl koridoru anlaşmasından çekilmesi sonrası Ukrayna'dan yola çıkan gemi İstanbul Boğazı'ndan geçti

Tahıl Koridorundan geçen konteyner yüklü ilk gemi İstanbul'da

İSTANBUL - 17 Temmuz'da Rusya'nın tahıl koridoru anlaşmasından çekilmesi sonrası Ukrayna'dan yola çıkan Hong Kong bandıralı Joseph Schulte isimli konteyner yüklü ilk gemi İstanbul Boğazı'ndan geçerek Ambarlı Limanı açıklarına demirledi. Geminin boğazdan geçişi havadan görüntülendi.

Rusya'nın tahıl koridoru anlaşmasından çekilmesi sonrası ilk kez bir ticaret gemisi Ukrayna limanlarından ayrılarak yola çıktı. Dün akşam saatlerinde Kumköy açıklarında demirleyen gemi bu sabah itibariyle İstanbul Boğazı'ndan geçti. Hong Kong bandıralı Joseph Schulte isimli gemi 24 Şubat'tan beri Ukrayna'nın Odessa Limanı'nda mahsur durumdaydı. Türkiye, BM, Rusya, ve Ukrayna, 22 Temmuz 2022'de İstanbul'da düzenlenen törende Karadeniz Tahıl Koridoru Anlaşması'nı imzalamıştı. Rusya, geçen yıl BM, Türkiye ve Ukrayna ile yapılan, gıda krizini bitirmeyi hedefleyen anlaşmadan çekilmiş ve 17 Temmuz'da anlaşma askıya alınmıştı. Geminin Rus denetim bölgesinden geçmesi sonrası Ukrayna limanlarında bekleyen 60 ticari gemi için de geçiş yolunun açılması bekleniyor. İstanbul Boğazı'ndan geçen konteynır yüklü geminin Ambarlı Limanı'na demirleyeceği öğrenildi. Geminin boğazdan geçtiği anlar ise dron ile havadan görüntülendi.