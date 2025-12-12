Haberler

Rusya Merkez Bankası'ndan AB'ye " dondurulmuş varlıklara karşı hukuki adım" uyarısı

Güncelleme:
Rusya Merkez Bankası, Avrupa Birliği'nin dondurulmuş Rus varlıklarını Ukrayna için kullanmasının uluslararası hukuka aykırı olduğunu belirterek, gerekli hukuki adımları atacağını açıkladı. AB'nin bu adımlarına karşı uluslararası mahkemelerde itiraz edileceği vurgulandı.

Rusya Merkez Bankası, Avrupa Birliği'nin (AB) dondurulmuş Rus varlıklarını doğrudan ve dolaylı kullanmasının uluslararası hukuka aykırı olduğunu ve gerekli hukuki adımları atacağını bildirdi.

Rusya Merkez Bankası'ndan yapılan yazılı açıklamada, AB'nin dondurulmuş Rus varlıklarına el koyarak Ukrayna için kullanma planı değerlendirildi.

Bankanın, söz konusu adıma itiraz edeceğine işaret edilen açıklamada, "Rusya Merkez Bankası varlıklarının doğrudan veya dolaylı olarak kullanılmasına ilişkin mekanizmalar ve buna yönelik tüm adımlar, uluslararası hukuka aykırıdır ve varlıkların egemen dokunulmazlığı ilkelerini ihlal etmektedir." ifadesine yer verildi.

Açıklamada, Rusya Merkez Bankası'nın ulusal mahkemeler, yabancı devletlerin yargı organları, uluslararası kuruluşlar, tahkim mahkemeleri dahil tüm yetkili makamlarda söz konusu karara yönelik adım atacağının altı çizildi.

Rusya Merkez Bankası'nın AB'nin atacağı adımları yakından takip edeceğinin kaydedildiği açıklamada, "Rusya Merkez Bankası, AB'nin tartışılan bu girişimlerinin daha fazla teşvik edilmesi veya herhangi bir şekilde uygulanması durumunda çıkarlarını korumak için mevcut tüm yasal ve diğer mekanizmaları uygulama hakkını saklı tutmaktadır." denildi.

Dondurulmuş Rus varlıkları

AB Komisyonu, bir süredir Rusya'nın dondurulmuş varlıklarının Ukrayna'ya sunulacak krediye teminat olarak kullanılması fikri üzerinde çalışıyordu.

Plan kapsamında ciddi miktarda kredi sağlanması, Ukrayna'nın bu krediyi sadece Rusya'nın savaş tazminatı vermesi halinde geri ödemesi öngörülüyor.

Belçika Başbakanı Bart de Wever de büyük kısmı ülkesinde bulunan ve yaptırımlar kapsamında hareketsizleştirilen Rus varlıklarının, Ukrayna'ya sağlanacak kredinin teminatı olarak kullanılması için risklerin paylaşılması, birlikte hareket edilmesi ve yasal dayanakların açık biçimde ortaya konulmasını şart koşuyor.

Belçika, Ukrayna'ya mali desteğin AB'nin ortak borçlanmasıyla sağlanmasını uygun buluyor.

Rusya, Brüksel'deki Euroclear'da bulunan dondurulmuş varlıklarına el konulması halinde Belçika'nın sorumlu tutulacağını belirtiyor.

Avrupa Merkez Bankası (ECB) ise AB'nin tazminat kredisi planının uluslararası piyasalarda avroya güveni zedeleyebileceğinden endişeli.

Bu konunun, 18 Aralık'ta Brüksel'de düzenlenecek AB Liderler Zirvesi'nde görüşülmesi bekleniyor.

Kaynak: AA / Emre Gürkan Abay - Ekonomi
