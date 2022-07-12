Tüm dünyanın gözü İstanbul'da! Tahıl koridoru için heyetler yarın İstanbul'da bir araya gelecek - Haberler

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Tüm dünyanın gözü İstanbul'da! Tahıl koridoru için heyetler yarın İstanbul'da bir araya gelecek

İhlas Haber Ajansı - Ekonomi
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Tüm dünyanın gözü İstanbul'da! Tahıl koridoru için heyetler yarın İstanbul'da bir araya gelecek

Karadeniz'de oluşturulması planlanan tahıl koridoru için görüşmeler yarın İstanbul'da yapılacak. Türk ve Rus heyetleri öncülüğündeki görüşmelere, Ukrayna ve BM temsilcileri de katılacak.

Rusya Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, Rusya, Ukrayna, Türkiye ve Birleşmiş Milletler arasında yarın İstanbul'da Ukrayna'dan tahıl ihracatı konusunda görüşmeler yapılacağı belirtildi.

Ukrayna tahılının ihracı küresel gıda krizinin önlenmesinde hayati önem taşıyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan, konuyla ilgili yaptığı açıklamada "Karadeniz koridoru çok çok büyük önem ifade ediyor. Gerek sayın Putin'in gerek sayın Zelenskiy'nin her iki liderin de yaklaşımları önem arz ediyor. Şöyle bir hafta on gün içinde bu görüşmelerimizi yoğunlaştırıp neticeye ulaşmaya çalışacağız" ifadelerine yer vermişti.

İhlas Haber Ajansı / Ekonomi

Dışişleri Bakanlığı Türkiye Ukrayna Rusya Politika Ekonomi Güncel Haberler

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