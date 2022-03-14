ÇANAKKALE (İHA) - Rusya'dan ayçiçek yağı taşıyan 'Mubariz İbrahimov' gemi Çanakkale Boğazı'ndan geçti

ÇANAKKALE - Rusya'nın Azak Denizi Limanı'ndan yola çıkan 5 bin 753 ton ayçiçek yağı yüklü ikinci gemi 'Mubariz İbrahimov' Çanakkale Boğazı'ndan geçerek, Ege Denizi'ne doğru yol aldı.

Rusya'nın Azak Denizi Limanı'ndan çıkış yapan 5 bin 753 ton ayçiçek yağı yüklü, 140 metre uzunluğundaki Liberya bayraklı Mubariz İbrahimov isimli yük gemisi, saat 15.45'te Çanakkale Boğazı'na girdi. Boğazın manevrası en güç noktası olan Nara Burnu'nu dönen gemi saat 17.45 sıralarında Çanakkale önlerinde oldu.

Rusya'dan gelen ikinci ayçiçek yağı yüklü M/T Mubariz İbrahimov isimli yük gemisinin, Çanakkale Boğazı'ndan geçişini tamamlamasının ardından 17 Mart'ta Mersin Limanı'nda olması planlanıyor.