Rusya'da Dördüncü Nesil Nükleer Reaktör BREST-OD-300'ün Parçaları Tomsk'a Teslim Edildi

Rusya Devlet Nükleer Enerji Kuruluşu Rosatom, BREST-OD-300 reaktörü için büyük boyutlu parçalarını, ülkenin Tomsk kentinde yer alan dördüncü nesil Deneysel-Demonstrasyon Enerji Kompleksi inşaat alanına teslim etti.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, Tomsk kentindeki Seversk Kapalı İdari Bölgesel Birimi'nde, dördüncü nesil Deneysel-Demonstrasyon Enerji Kompleksi inşaat alanına, hızlı nötronlarla çalışan yenilikçi BREST-OD-300 reaktörü için büyük boyutlu parçalar getirildi.

Parçalar arasında reaktör ünitesinin merkezi boşluğunun metal kaplaması, aktif bölge sepeti için iç kılıf ve çevresel boşluğun 4 parçalı kaplamasından ilki bulunuyor. Tüm bu ekipman, Rusya Devlet Nükleer Enerji Kuruluşu Rosatom'un Makine İmalat Bölümü'nde üretildi.

Merkezi boşluğun kaplaması, aktif bölge sepetini ve yakıt düzeneklerini yerleştirmek için tasarlandı. Çevresel kaplamada ise ana sirkülasyon pompası, iki buhar jeneratörü ve reaktörün acil soğutma sisteminin ısı değiştiricisi bulunacak.

Geleneksel hafif su termal reaktörleri VVER'den farklı olarak, BREST-OD-300 reaktörü entegre bir düzene sahip. Gövdesi, VVER'den farklı olarak tek parça metal bir yapı yerine ekipmanın birinci devresini yerleştirmek için metal boşlukların bulunduğu metal-beton bir yapıdan oluşuyor.

Boşluklar arasındaki alan, inşaat sürecinde aşamalı olarak beton dolgusuyla dolduruluyor. Ayrıca, BREST-OD-300'ün gövdesi daha büyük boyutlu. Bu yüzden sadece parçalar halinde teslim edilebiliyor ve son montaj yalnızca inşaat sahasında yapılabiliyor.

Büyük boyutlu ekipman, iki ay boyunca nehirler ve Kuzey Deniz Yolu üzerinden taşındı. Samus yerleşimindeki nehir limanından, Sibirya Kimya Kombinatına (SHK AŞ) çok akslı bir platform ve çekicilerle karayolu üzerinden teslim edildi. Bu yöntem, yükün eşit şekilde dağıtılmasını ve yol yüzeyine uygulanan baskının en aza indirilmesini sağladı. Özel taşıma aracının güvenliği ve engelsiz geçişi için elektrik telleri kaldırıldı, yol işaretleri söküldü ve konvoyun geçişinden sonra bu işaretler standart haline geri getirildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen SHK AŞ Teknik Direktörü Konstantin İzmestyev, "Bu yıl, BREST-OD-300 reaktörünün ana parçaları tasarım konumuna yerleştirilecek ve reaktör sadece duvar şeklindeki dış kabuğunu değil, aynı zamanda metal gövdesini de almış olacak." ifadelerini kullandı.

Merkezi boşluğun metal kaplamasının montajı bu ay içerisinde başlayacak. Yapının tasarım konumuna yerleştirilmesi yıl sonuna kadar tamamlanması hedefleniyor.